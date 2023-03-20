«Под таким подписываться стыдно». Кто и зачем отбеливает Александра Дубинского в сюжетах без авторов — интервью с экспертами движения Честно 20 марта, 14:42 Эксклюзив NV 14 марта Александр Дубинский стал гостем программы Завтрак с 1+1 (Фото:Кадр программы Завтрак с 1+1)

Главная редактор движения Честно Ирина Федорив и парламетский аналитик этого движения Александр Салиженко в интервью Radio NV рассказывают, как отбеливают репутацию исключенного из фракции Слуги народа Александра Дубинского и почему парламентские партии уже несколько лет не отчитываются об использовании полученных из бюджета десятков и сотен миллионов гривен.



— Хочу начать с неприятного человека по имени Александр Дубинский, потому что мы не можем говорить о том, что мы действительно думаем о нем, потому что это может быть судебный иск. Так вот, народный депутат Александр Дубинский, бывший член фракции Слуга народа, был исключен в июле 2021 года из фракции. Но он остается депутатом. Это человек, имеющий американские санкции, подозрение в возможной государственной измене. И человек, говоривший о внешнем управлении, биолабораториях. Недавно появился на канале «Завтрак с 1+1». И выяснилось, что это в принципе не первое такое появление его на 1+1 медиа — 11 таких выходов было. Его поддерживает также и УНИАН — такое агентство, которое под этим зонтиком 1+1 Медиа работает. И он там у нас кто? Он у нас там, кажется, благотворитель. Расскажите больше, что мы должны знать о благотворителе Александре Дубинском?

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Ирина Федорив: Я хочу сказать, что должны стопроцентно знать о том, что он фигурант реестра госпредателей, который ведет Движение Честно. Как раз реестру на этой неделе исполнился один год. Мы делали этот реестр как раз для того, чтобы не допустить отбеливания репутации. Потому что мы еще год назад предполагали, что наша судебная система, политическая система может с такими кейсами, в том числе, как с Александром Дубинским, просто не справиться. Он, в принципе, не единственный, кого отбеливают: уже Столара видно, и так далее. И когда мы увидели действительно, что на Завтраке вышел сюжет, то наши журналисты решили проверить есть ли еще какие-то медиаупоминания. Увидели, что системно пиарят Александра Дубинского на ютуб-канале ТСН: там просто ряд сюжетов о его Медиаобороне.

