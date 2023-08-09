Дело о выезде за границу: Дубинскому объявили подозрение 9 августа, 13:09 Александр Дубинский (Фото:t.me/dubinskypro)

Народный депутат Александр Дубинский заявил, что во вторник, 8 августа, ему вручили подозрение.

«Вчера мне наконец вручили подозрение», — сказал он в видео, опубликованном в его Telegram.

Как сообщила Украинская правда со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах, Дубинского подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

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Следствие установило, что нардеп получил разрешение покинуть Украину под этим предлогом и самостоятельно покинул страну 27 июня 2023 года.

В свою очередь отец депутата самостоятельно выехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года.

«Правоохранители получили информацию, что во время пребывания за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию», — говорится в сообщении.

В частности, с 20 по 27 июля нардеп находился в Испании и останавливался в отеле Mediterraneo в Кастельдефельсе и в отеле Vincci Bit в Барселоне.

3 августа правоохранители провели обыски у народного депутата Александра Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. Ранее его исключили из фракции Слуга народа из-за американских санкций.

7 августа Дубинский прибыл на повторный допрос в Госбюро расследований по делу о подлоге документов для выезда за границу. Первый допрос прошел 4 августа.