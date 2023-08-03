«Ответственность Зеленского и команды». Что будет с Дубинским, который путешествовал во время войны и прикрывался лечением отца — Юрчишин

3 августа, 16:40
NV Премиум
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Нардеп Дубинский во время обысков (Фото:Реальный Киев / Telegram)

Нардеп Дубинский во время обысков (Фото:Реальный Киев / Telegram)

Автор: Богдан Амосов

Правоохранители проводят обыски у народного депутата из-за возможной подделки им документов для выезда за границу, сообщил Офис генерального прокурора.

Это уже не первая история, когда нардепы злоупотребляют своим правом выезда за границу этим летом.

Почему Дубинский не сложит так быстро мандат, даже если в команде президента Владимира Зеленского будут на него давить, в интервью Radio NV объяснил Ярослав Юрчишин, народный депутат из фракции Голос.

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— Как вы понимаете эту историю с контролем депутатов: для чего они выезжают, куда они выезжают? Как это все происходит? Вы же тоже находитесь в Верховной Раде. Видите, что не все места заняты. Видимо, вы как-то обсуждаете, кто куда выехал, кто где находится?

— Не только обсуждаем. А для того, чтобы не быть соучастниками де-факто злоупотребления своим служебным положением, я, например, посылал запросы в отношении [нардепа от партии Слуга народа Александра] Дубинского.

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Моя информация была о том, что он должен был поехать с отцом, сопровождать его на лечение в Израиле по онкологии. Но его обнаружили в Барселоне и совсем не с отцом. Кроме запроса в Министерство здравоохранения, вероятно, он подал запрос на включение его в систему Шлях в качестве волонтера. Эта информация еще не подтверждена, мы это еще выясняем.

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На самом деле в процентном соотношении не многие депутаты злоупотребляют правом быть включенными в парламентскую дипломатию, [выезжать] за границу.

Теги:   Отдых Владимир Зеленский Мандат Радио NV партия Слуга народа Александр Дубинский Ярослав Юрчишин Война России против Украины

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