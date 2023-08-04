«Это шоу, которым отвлекают внимание». Facebook-фотосессия ГБР и СБУ во время обысков у Дубинского последствий иметь не будет — Железняк 4 августа, 14:04 NV Премиум Нардеп Дубинский во время обысков (Фото:Реальный Киев / Telegram)

Народный депутат Александр Дубинский, которого подозревают в подделке документов для выезда за границу, прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Однако другой парламентарий Ярослав Железняк считает, что эта история, включая обыски у Дубинского, которые были накануне осуществлены правоохранителями, — это шоу власти. Почему, он объяснил в эфире Radio NV.

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Ярослав Железняк первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Я считаю, честно говоря, мы зря тратим время на эти дискуссии. И в вашем эфире это уже второй день. Я считаю, что это все шоу, которое нам может очень нравиться, как и не нравиться господин Дубинский. Но никакого отношения к реальным событиям это не будет иметь. И последствий тоже.

Власть сделала красивое шоу обысков. Это же даже не подозрение, это обыски. Выездная Facebook-фотосессия ГБР, как правило, с СБУ, которая заканчивается ровно ничем. И в отношении [нардепа, сложившего мандат из-за своей поездки за границу, Юрия] Аристова закончится ничем.

Помним [Оксану] Датий из налоговой? Мы, в частности, в вашем эфире обсуждали. Чем закончилось? Хотя бы подозрение дали? Нет!