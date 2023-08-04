Дубинский прибыл на допрос в ГБР 4 августа, 12:49 Дубинского подозревают в подделке документов для выезда за границу (Фото:www.instagram.com/dubinskypro/)

В пятницу, 4 августа, народный депутат Александр Дубинский, которого подозревают в подделке документов для выезда за границу, прибыл на допрос в Государственное бюро расследований в Киеве.

Об этом Дубинский сообщил в Telegram.

3 августа правоохранители провели обыски у народного депутата Александра Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. Ранее его исключили из фракции Слуга народа из-за американских санкций.

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По сообщению Офиса генпрокурора, во время войны нардеп получил разрешение на выезд из Украины под предлогом сопровождения отца на лечение.





11 января 2021 года Александр Дубинский, экс-нардеп Александр Онищенко и еще пять соратников народного депутата Андрея Деркача попали в список санкций Минфина США.



Американские власти считают, что все они являлись частью российской сети внешнего воздействия.

В июне 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ страны-агрессора РФ, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.

По данным следствия, Деркач «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины».

Сам Деркач находится в санкционном списке с 2020 года. В разгар президентской гонки в США он обнародовал записи, на которых, как утверждалось, якобы зафиксированы переговоры пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также с главой Кремля Владимиром Путиным.

Дубинский был одним из инициаторов создания в связи с этим временной следственной комиссии Верховной Рады. Кроме того, во время его совместной пресс-конференции с Деркачем обсуждалась необходимость расследования «коррупции Джо Байдена».