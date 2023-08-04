Дубинский прибыл на допрос в ГБР
Дубинского подозревают в подделке документов для выезда за границу (Фото:www.instagram.com/dubinskypro/)
В пятницу, 4 августа, народный депутат Александр Дубинский, которого подозревают в подделке документов для выезда за границу, прибыл на допрос в Государственное бюро расследований в Киеве.
Об этом Дубинский сообщил в Telegram.
3 августа правоохранители провели обыски у народного депутата Александра Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. Ранее его исключили из фракции Слуга народа из-за американских санкций.
По сообщению Офиса генпрокурора, во время войны нардеп получил разрешение на выезд из Украины под предлогом сопровождения отца на лечение.
11 января 2021 года Александр Дубинский, экс-нардеп Александр Онищенко и еще пять соратников народного депутата Андрея Деркача попали в список санкций Минфина США.
Американские власти считают, что все они являлись частью российской сети внешнего воздействия.
В июне 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ страны-агрессора РФ, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.
По данным следствия, Деркач «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины».
Сам Деркач находится в санкционном списке с 2020 года. В разгар президентской гонки в США он обнародовал записи, на которых, как утверждалось, якобы зафиксированы переговоры пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также с главой Кремля Владимиром Путиным.
Дубинский был одним из инициаторов создания в связи с этим временной следственной комиссии Верховной Рады. Кроме того, во время его совместной пресс-конференции с Деркачем обсуждалась необходимость расследования «коррупции Джо Байдена».