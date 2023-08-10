Дело Дубинского: нардеп, который пропустил более 90% голосований, попросил перенести судебное заседание, потому что «надо в парламент» 10 августа, 11:08 Александр Дубинский (Фото:t.me/dubinskypro)

В четверг, 10 августа, нардеп Александр Дубинский попросил перенести судебное заседание по избранию ему меры пресечения по делу о выезде за границу.

Об этом сообщает Эспрессо в Telegram.

По словам Дубинского, ему нужно быть на заседании парламента. Судья ходатайство отклонила, заявив, что всем надо ходить на работу.

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Во время заседания прокурор также сообщил, что у нардепа Дубинского несколько загранпаспортов.

По данным Комитета избирателей Украины, Дубинский есть среди нардепов, которые почти не голосовали, то есть не давили «за», «против» или «воздержался», за последние полтора года. Дубинский принял участие всего в 4% голосований.

3 августа правоохранители провели обыски у Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. Ранее его исключили из фракции Слуга народа из-за американских санкций.

7 августа Дубинский прибыл на повторный допрос в Госбюро расследований по делу о подлоге документов для выезда за границу. Первый допрос прошел 4 августа.

По сообщению Офиса генпрокурора, во время войны нардеп получил разрешение на выезд из Украины под предлогом сопровождения отца на лечение.

Однако, утверждают правоохранители, он не сопровождал отца — тот самостоятельно уехал, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем депутат.

8 августа Дубинскому объявили подозрение.