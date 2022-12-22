Дело о резонансном ДТП с участием нардепа Трухина направили в суд 22 декабря, 13:20 Нардеп Александр Трухин после ДТП 23 августа 2021 года (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о резонансном ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, его будут судить за попытку подкупа патрульных, которые оформляли ДТП.

В САП напомнили, что в августе 2021 года нардеп предложил патрульным взятку на в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места аварии.

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В сентябре этого года ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК Украины. 28 сентября было завершено следствие, а материалы открыты стороне защиты для ознакомления.

В ведомстве не называют фамилию нардепа, но речь идет об Александре Трухине.

Санкция стать предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишения свободы на тот же срок.

Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля УП опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского 150 тысячами, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.

Позже в ГБР опубликовали видео с камер наблюдения, судя по которым, виновником ДТП был человек в одежде красного цвета (помощник депутата Полтавского облсовета Виктор Склема, сам Трухин был в костюме и белой рубашке).

В августе 2022 года издание Полтавщина сообщило, что Виктору Склеме, который ехал в машине Трухиным и которого признали виновным в ДТП, назначили штраф в размере 850 гривен.