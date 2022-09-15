Подоляк сообщил подробности ДТП с Зеленским

15 сентября, 18:11
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Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил подробности ДТП, в которое попал автомобиль с президентом Владимиром Зеленским в ночь на четверг, 15 сентября.

В эфире 24 канала Подоляк сказал, что это было обычное ДТП, угрозе здоровья президента нет, а единственный ущерб — материальный. Авария произошла на проспекте Победы.

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«Это была уже глубокая ночь, машина ударилась. У человека, который был за рулем, были определенные проблемы со здоровьем. Ну вы понимаете — определенные „стимуляторы“ были», — заявил Подоляк.

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По словам советника главы ОП, сейчас продолжается следствие и результаты должны быть в ближайшие дни.

Ночью 15 сентября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что в Киеве легковой автомобиль столкнулся с машиной Владимира Зеленского и машиной сопровождения. Медики, сопровождающие президента, оказали водителю легковушки первую помощь и передали карете скорой помощи.

«Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», — сказал Никифоров.

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Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту ДТП.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Киев ДТП Владимир Зеленский Проспект Победы

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