Закон высокого напряжения. Как люди, связанные с ДТЭК Рината Ахметова, защищают энергогиганта от возможных миллиардных штрафов — репортаж НВ 30 ноября, 18:06 ДТЭК (Фото:коллаж НВ)

ВР может внедрить в стране европейские инструменты мониторинга на рынке газа и электроэнергии, что ударит по возможностям национальных монополистов. Последние сопротивляются.

К концу декабря Верховная Рада должна окончательно принять закон, сближающий энергетическое законодательство Украины с европейским в части отчетности для игроков рынка. Это поможет избежать любых скрытых отношений между его участниками и внедрить элементы состязательности при продаже и покупке газа и электроэнергии в стране.



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Все это не только сблизит Украину с ЕС, но и создаст благоприятные условия для мелких и средних трейдеров. А конечный потребитель, возможно, получит более конкурентную цену.



Дополнительным эффектом станет купирование монопольного положения ДТЭК, энергогиганта Рината Ахметова, которая является как продавцом, так и производителем электроэнергии. Ранее госорганы несколько раз уличали ее в использовании своего положения.



Для нарушителей законодатели заготовили внушительные штрафы с верхней планкой до 10 млрд гривен.



По замыслу все новшества должны вступить в силу в начале 2024 года, после результативного голосования в сессионном зале парламента.



Впервые закон увидел свет 1 апреля 2021-го, — в ВР его зарегистрировали три десятка депутатов: глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус с коллегами по фракции Слуги народа Егором Черневым, Мариею Мезенцевою, Виталием Безгиным, Марьяном Заблоцким и другими.



Хотя уже тогда украинцы опоздали с этим проектом, поскольку страна обязалась перед Брюсселем принять данный закон до конца 2020-го.



Представители ДТЭК и ряд экспертов критикуют власть за идею внедрения этим документом серьезных штрафных санкций и сомневаются в том, что нужно усиливать полномочия госрегулятора — Нацкомиссии по регулированию энергорынка (НКРЭКУ). Орган действительно обзаведется мощными рычагами влияния в сфере проведения проверок, обысков. Инспектора даже смогут изымать документы у участников рынка.



Впрочем, европейцы поддерживают такие изменения, поскольку их госрегуляторы имеют сопоставимые функции.



НВ выслушал аргументы сторон на специальной встрече, посвященной презентации и обсуждению самого закона, которую 28 ноября провел комитет ВР по вопросам энергетики и USAID в центре Киева, в отеле Hyatt. В ней поучаствовали представители украинской власти, посол ЕС и игроки рынка.



Настоящий антиолигархический

« Приветствую вас в нашем пункте несокрушимости. Здесь вы можете зарядить телефоны и выпить чай», — такой шуткой открыл встречу Герус.

Аудитория — представитель USAID в Украине, глава и члены НКРЭКУ, замминистра энергетики Николай Колиснык, несколько депутатов и пара десятков советников и госслужащих — сделала паузу перед началом обсуждения: был анонсирован минутный инструктаж от главы службы безопасности пятизвездочного Hyatt: где спрятаться, если случится российский ракетный удар. Но тот задерживался.



Паузу прервала Виктория Гриб, коллега Геруса по комитету в ВР, внефракционная представительница Оппоблока, которая в 2018—2019 годах руководила направлением устойчивого развития ДТЭК Энерго: «Давайте уже начинать. Стрелки, направляющие к бомбоубежищу, и так видно».



Герус попросил присутствующих все же дождаться сотрудника отеля, — и через минуту тот действительно появился, чтобы коротко пояснить собравшимся, что в случае тревоги необходимо по стрелкам следовать на «минус второй» этаж.



Далее слово по видеосвязи предоставили послу ЕС в Украине Матти Маасикасу. Тот указал, что Украина и Евросоюз обязаны интегрировать энергорынки, что впоследствии поможет Киеву модернизировать устаревшие сети и реконструировать некоторые из разрушенных. К тому же, это даст Украине возможность полного участия в европейской энергосистеме. Дорожную карту, отметил европосол, как некий пошаговый план реализации внедрения прозрачных правил (REMIT), которые является сутью законопроекта, уже согласовали между собой Минэнерго и Еврокомиссия.



Герус уточнил, что к рассмотрению законопроекта во втором чтении уже возникли спорные моменты как между законодателями, так и участниками рынка.



Одна из новаций закона — усиление НКРЭКУ. Речь идет о создании систем мониторинга за операциями на рынке по европейским лекалам, а также предоставление госрегулятору дополнительных полномочий для наложения санкций за злоупотребления, вплоть до лишения лицензии.



Руководитель комиссии Константин Ущаповский пояснил собравшимся: получив новые полномочия, его ведомство сможет эффективней следить за злоупотреблениями на рынке в части манипулирования ценами и торговли инсайдерской информацией о будущих сделках и объемах продаж. «Это позволит создать экономически эффективный внутренний рынок Украины, интегрированный с европейскими, и обеспечит доверие со стороны общественности, потребителей и участников», — пробубнил чиновник.



Инна Совсун, представительница фракции Голос, озвучила опасение, что ко второму чтению закон под действием неких неназванных ею сил, может изрядно потерять в весе. И в итоге соблюдение европейских правил на газовом и энергетическом рынке будет лишь формальностью.

«Это должна быть настоящая имплементация, без проформы, — заявила Совсун. — За закрытыми дверями европейцы часто спрашивают меня: А что у вас по борьбе с коррупцией? Как обстоят дела с имплементацией антиолигархического законодательства? Если с этим будут проблемы, то уровень поддержки Украины будет снижаться. Я об этом говорю для того, чтобы вы помнили, что сейчас на кону».





Она заметила, что уже «происходит затягивание вопроса». «Надеюсь, это все понимают и не будут списывать на сложности внедрения и на то, что у нас свои особенности. У нас такие особенности уже тридцать лет, которые нас привели туда, куда привели», — отметила депутат.



На ее слова решила отреагировать Виктория Гриб: «Особенности есть, и они существуют. Мы должны найти компромисс, чтобы это работало. Если нет, то зачем вообще что-то принимать».



По ее мнению, нужно предоставить достаточно времени для разработки всех дополнительных актов после принятия основного закона и ознакомить с ними участников рынка, «а не ввести, а потом штрафовать». «Мы тут не про то, чтобы не штрафовать, а чтобы работало», — подчеркнула Гриб.



Депутат отметила: следует отстрочить штрафы еще дальше, чем начало 2024 года, когда закон должен вступить в силу. И стоит, мол, установить более лояльные наказания: «Говорить о миллиардных штрафах для нашего рынка практически невозможно. Нужно сделать их меньшими».



Депутат Виктория Гриб: «Говорить о миллиардных штрафах для нашего рынка практически невозможно. Нужно сделать их меньшими». / Фото: facebook.com/viktoria.grib.public

Гриб раскритиковала предоставление комиссии полномочий «мониторинга за деятельностью участников энергорынка и расследование ими совершенных злоупотреблений и штрафы за такие нарушения». Также она оказалась противницей предоставления НКРЭКУ «права на проведение обысков та снятие информации с каналов связи». По словам бывшей сотрудницы ДТЭК, такие права можно предоставлять, если ВР примет соответствующий изменения в Уголовный кодекс, который определит границы вмешательства госоргана.



Кроме прочего, Гриб не устраивает наделение комиссии правом обращаться в суд о наложении ареста на все имущество и деньги участника рынка, относительно которого регулятор начал расследование. Она считает, что это только навредит энергокомпаниям и те не смогут выполнять контракты.



Если принять закон в редакции, согласованной с европейцами, то, как подытожила Гриб, «это будет игра в одни ворота».



Встречу посетил и Арсен Ильин, представитель Нацкомисии по ценным бумагам (НКЦПФР), которая становится влиятельным органом в виду национализации ряда крупных активов, — в частности, тех, что принадлежали миллиардеру Игорю Коломойскому и мультимиллионеру Константину Жеваго.



Ильин решил успокоить сторону ДТЭК заявлением, что государство не собирается казнить бизнес с помощью штрафов, но обязует его вести игру по правилам. «Нельзя быть членом семьи и не исполнять базовые требования», — пояснил он.



Ильин дал понять: собственники энергокомпаний могут спать спокойно, поскольку судовые тяжбы бизнеса против государства продолжаются долго, но очень редко имеют результат в пользу правительства.



На слова Ильина вновь отреагировала Гриб: «Вы говорите, что после рассмотрения дел можно проиграть. Я об этом и говорила: нельзя сразу арестовывать активы и средства компании без решения суда».

« Виктория, как раз можно и нужно, — парировал Ильин. — Потому что по-другому система не будет работать».