Другое название, кафе и фонтан. Зеленскому представили проект новой Администрации президента Сегодня, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Зе! Президент/YouTube АП может переехать с Банковой в Украинский дом Скриншот с видео Зе! Президент/YouTube

Президенту Украины Владимиру Зеленскому презентовали проект новой Администрации и принципы реорганизации структуры.

Согласно видео, обнародованному на странице команды главы украинского государства в YouTube, его новое рабочее место планируют обустроить в Украинском доме на Европейской площади.

Внутри здания планируют разместить прозрачные офисы, кафе и коворкинги для презентации различных инициатив, учитывается доступ в Администрацию для людей с инвалидностью. Также в проекте предусмотрена установка фонтана.

Зеленскому предложили два варианта размещения его кабинета: с видом на Европейскую площадь или с видом на Днепр. Сам президент пока предпочел первый вариант.

Он также рассказал, что неплохо было бы открыть в здании его Администрации Starbucks.

«Я думаю Starbucks пойдут нам на встречу, в Киеве же до сих пор его нет», — сказал глава государства.

«Я думаю, что Львівска кава тоже с этим справится», — поправил его один из разработчиков проекта.

Планируется, что Администрация Зеленского будет занимать три этажа.

Зеленскому также представили и концепцию реорганизации структуры.

По словам заместителя главы АП Руслана Рябошапки, Администрации планируют дать новое название — офис президента.

По мнению представителей АП, этот термин является более современным и европейским.

Кроме того, АП хотят превратить в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента.

«Эти директораты, мы их создаем, по определенным отраслям. Они будут проводить анализ политики и предлагать президенту, каким образом можно влиять на ситуацию и решать проблемы, которые сегодня существуют. То есть аналитика, мониторинг ситуации и плюс предложения президенту», — уточнил Рябошапка.

Здание Администрации президента на Банковой планируют превратить в исторический музей.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

В свою очередь экс-начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что перенос Администрации президента потребует значительных денежных затрат, привлечения дополнительных кадров и вызовет много вопросов относительно безопасности.

Кроме того, бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос АП с улицы Банковой обойдется в десятки миллионов долларов.

