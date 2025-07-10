«Сбивают почти все». Зеленский заявил, что Украина нашла решение, как уничтожать 700−1000 российских дронов ежедневно

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в первый день двухдневной Конференции по восстановлению Украины, 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 10 июля, сказал, что Украина нашла решение сбивать 700−1000 российских дронов ежедневно дронами-перехватчиками, но для этого нужны финансы партнеров.

«Если партнеры нас услышат, мы все будем сбивать дронами-перехватчиками… А когда мы решим вопрос с Patriot, то не будет угрозы и от баллистики», — сказал Зеленский на брифинге в Риме по итогам встречи «коалиции желающих».

По словам украинского президента, россияне планируют запускать по 700−1000 БПЛА в сутки и такими атаками диктатор Владимир Путин хочет дестабилизировать украинское общество. Однако Украина будет им отвечать.

«Сейчас, если наши партнеры полностью услышат все, что я с ними обсуждал — мы все будем сбивать. У нас есть решение — дроны-перехватчики, которые сбивают почти все. Мы сможем их массово производить», — добавил президент.

Ранее Зеленский сообщил, что в ночь на пятницу, 4 июля, во время массированной атаки РФ над территорией Украины действовали дроны-перехватчики. Зафиксированы десятки сбитий. В тот же день командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности использования Россией для одновременной атаки на Украину 1000 и более беспилотников в течение суток.

21 июня Главное управление разведки Украины сообщило, что максимальное количество дронов, которыми страна-агрессор Россия сейчас способна атаковать Украину за одну ночь, составляет около 500 единиц.

27 июня министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина вводит новые разработки — «дроны-перехватчики», а также другие инструменты, о которых не разглашается.

3 июля Зеленский сообщил, что Украина заключила соглашения с несколькими американскими компаниями по совместному производству беспилотников, включая дроны-перехватчики.