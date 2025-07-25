Украина начала производство дронов-перехватчиков: Зеленский назвал плюсы и минусы
Один из вариантов «антишахедных» дронов-перехватчиков (Фото: Special Kherson Cat / Х)
Украина начала производство дронов-перехватчиков: соответствующие способности будут у 10 компаний, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Производство (дронов-перехватчиков) началось. Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Четыре компании — хорошие, способности будут у 10 компаний. Почему говорю „будут“, потому что одиночные они произвели, денег у них нет на это», — сказал Зеленский на встрече с журналистами, которая состоялась 24 июля. Его цитирует агентство Интерфакс-Украина.
По словам президента, цена производства разная.
«Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно — $6 млрд», — сообщил президент.
Дроны-перехватчики — одна из инноваций Украины в борьбе с российскими БПЛА, с недавних пор — включая шахеды. Как писал недавно портал The War Zone, их основой являются FPV-дроны с уникальными настройками и конфигурацией, а в течение последнего года Украина уже использовала перехватчики для противодействия российским разведывательным дронам. Особенностью FPV-перехватчиков является то, что такие дроны должны летать быстрее и выше, чем их стандартные FPV-аналоги, которые используются для поражения наземных целей.
The War Zone приводит данные украинского портала Counteroffensive.Pro, представители которого недавно пообщались с тремя производителями дронов из Украины. Те рассказали о характеристиках, которым должны соответствовать FPV-дроны для противодействия шахедам:
- скорость более 200 км/ч (тогда как обычные FPV-дроны летают со скоростью до 120 км/ч);
- способность подниматься на высоту до 6 км;
- автономная система наведения в финальной фазе для уменьшения зависимости от оператора;
- боевая часть весом от 600 до 1200 граммов.
«Чем больше цель, тем больше боеголовка нужна для более точной детонации. Ведь можно попасть в крыло, но его только оторвет, не уничтожив саму цель», — рассказала Counteroffensive.Pro Ольга Бегун, соучредитель и генеральный директор компании Anvarix, разработчика автономных систем наведения.