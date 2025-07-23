«Приоритетная задача от президента». Украина хочет выкупить у производителей все дроны-перехватчики — Федоров

23 июля, 19:07
Федоров заявил, что государство хочет закупить все дроны-перехватчики (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Федоров заявил, что государство хочет закупить все дроны-перехватчики (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Украина готова приобрести все дроны-перехватчики, которые отечественные производители смогут изготовить до конца 2025 года. Об этом в среду, 23 июля, сообщил первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, государство намерено обеспечить контрактами каждую единицу такой техники, которую удастся выпустить в рамках этого года.

Федоров также отметил, что накануне государственные контракты получили сразу три украинские модели дронов-перехватчиков. Всего сейчас заключено четыре контракта на сумму более 3 миллиардов гривен.

Вице-премьер подчеркнул, что обеспечение дронами-перехватчиками является одной из ключевых задач, определенных президентом Украины.

23 июля Федоров вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем, Brave1 и командой Минцифры встретились с производителями дронов и крупнейшими украинскими волонтерскими фондами, чтобы синхронизировать усилия по обеспечению фронта.

18 июля Шмыгаль в докладе президенту Владимиру Зеленскому заявил, что де-факто начат аудит договоренностей, которые требуют ускоренного заключения контрактов на производство дронов-перехватчиков.

Как новый министр обороны Шмыгаль пообещал увеличить долю оружия украинского производства на фронте с 40% до 50%.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Дроны Беспилотник Дроны-перехватчики Михаил Федоров Денис Шмыгаль

