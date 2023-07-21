Кабмин принял постановление, которое упростит производство боеприпасов для БПЛА в Украине

21 июля, 20:13
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В правительстве ожидают, что количество производителей вырастет в разы (Фото:Армія дронів / facebook)

В правительстве ожидают, что количество производителей вырастет в разы (Фото:Армія дронів / facebook)

Правительство в пятницу, 21 июля, приняло постановление о производстве, закупках и поставках боеприпасов и боевых частей для беспилотников, которое юридически упрощает изготовление дронов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В правительстве сообщили, что постановление должно дать толчок к формированию рынка и массового производства боеприпасов в Украине, чтобы быстро и эффективно обеспечивать потребности ВСУ.

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Теперь производители:

  • получают законодательную базу для массового производства в Украине;
  • имеют требования к боеприпасам, где и кто их может производить;
  • могут гораздо быстрее испытывать и допускать к эксплуатации боеприпасы.

Как говорится в сообщении, раньше производство боеприпасов было сложным и малодоступным в Украине.

«Новые производители почти не появлялись на рынке. Ведь нужно было около года, чтобы допустить боеприпасы к эксплуатации. В частности, юридически осуществить многие процедуры: собрать документы, получить лицензии и пройти проверки», — утверждают в пресс-службе.

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Принятое постановление упраздняет эти бюрократические процедуры и упрощает производство в Украине.

В правительстве ожидают, что количество производителей вырастет в разы.

Ранее Минобороны сообщило, что с 22 февраля 2022 года приняло на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов отечественного производства. ВСУ передали тысячи единиц в рамках закупок ведомства.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Кабинет министров Украины Производство БПЛА Дроны правительство

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