Зеленский поручил Умерову активнее привлекать внешнее финансирование на дроны

Об этом он сказал в вечернем обращении в субботу, 26 июля.

Также глава государства обязал чиновников и министра обороны проверить выполнение международных оборонных соглашений.

«Поручил секретарю СНБО активнее привлекать внешнее финансирование на дроны. Поручил также чиновникам, министру обороны Украины активнее проверять все наши договоренности с партнерами — то, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас, к сожалению, выполняется не полностью», — отметил он.

25 июля Зеленский поставил задачу производителям БПЛА — добиться способности Украины применять не менее 1 000 дронов-перехватчиков в сутки.

Кроме того, глава государства заявлял, что поручил подготовить договор на $10−30 млрд по закупке США дронов у Украины.

«Далее — с Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на $10−30 млрд», — рассказал он.

В свою очередь первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что Украина готова приобрести все дроны-перехватчики, которые отечественные производители смогут изготовить до конца 2025 года.