Президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе Украину посетит команда Соединенных Штатов относительно соглашения о производстве дронов .

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 3 ноября, сообщает Інтерфакс-Україна.

«Команда Соединенных Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине», — говорит Зеленский.

Реклама

Как передает Укрінформ, президент также отметил, что в текущем году Украина открывает два представительства по продаже оружия, которое есть в избытке и которое производится в рамках ко-продакшена.

«Мы открываем две экспортные столицы. Вы знаете, что это ко-продакшн и экспорт, о котором мы говорили, тем оружием, которое мы можем позволить себе продавать, чтобы иметь дополнительные деньги на наше внутреннее производство дефицитных вещей, на которые нам не хватает денег. Первые две столицы (это решено на уровне компаний, которые будут в ко-продакшене, а также на уровне государств) — это наши представительства там будут — это Берлин и Копенгаген. Это будет в этом году», — сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что советник по стратегическим вопросам Александр Камышин будет представлять экспорт Украины на Европейском континенте.

Кроме этого, секретарь СНБО Рустем Умеров сейчас прорабатывает вопрос представления экспорта на Ближнем Востоке и Азии.

19 августа Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом, что после открытия экспорта Америка будет покупать украинские дроны.

Ранее на пресс-конференции возле Белого дома Зеленский заявил, что гарантии безопасности от США могут включать соглашение на 90 миллиардов долларов между Киевом и Вашингтоном о приобретении американского оружия, в частности авиационных, противоракетных систем и другого оружия, которое он отказался назвать.

Зеленский сообщил, что США будут покупать украинские дроны, что поможет увеличить внутреннее производство беспилотных аппаратов.

27 сентября президент Украины рассказал, что в конце сентября и в начале октября украинская делегация проведет в США технические встречи по покупке оружия.

Эту договоренность он охарактеризовал как «Mega Deal».

Также, по его словам, во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке 23 сентября он обсудил соглашение о покупке украинских дронов:

«Кроме большой сделки по вооружениям, которую условно называем Mega Deal, мы также обсудили Drone Deal. Технические группы уже начинают работать над этим соглашением. Это касается дронов, которые Соединенные Штаты приобретут непосредственно у Украины».

3 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что украинская делегация находится в Вашингтоне для разработки важнейшего соглашения с администрацией Трампа, согласно которому Киев предоставит США свои проверенные в боях технологии БпЛА в обмен на роялти или другие виды компенсации.