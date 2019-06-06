Драйв и рок-н-ролл. Вакарчук проведет съезд Голоса в субботу на Старокиевской горе Сегодня, 14:11 Цей матеріал також доступний українською Голос/Facebook Святослав Вакарчук Голос/Facebook

Съезд политической партии Голос пройдет в субботу, 8 июня, на Старокиевской горке.

Об этом сообщает партия Голос в Facebook.

«Рабочая часть съезда начнется в 18.30, в 19.30 — общение с прессой, а после 20.00 — презентация команды, драйв и рок-н-ролл», — сообщили в партии.

16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него"ничто не может повлиять".

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.