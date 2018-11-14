14 ноября 2018, среда

"Дождались, пока утихнет резонанс". Мужчину, в которого стрелял нардеп Пашинский, хотят посадить - адвокат

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По словам адвоката Химикуса, ему инкриминируют
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По словам адвоката Химикуса, ему инкриминируют "хулиганство"

Полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, в которого во время конфликта в 2016 году стрелял народный депутат из Народного фронта Сергей Пашинский.

Об этом у себя в Facebook заявила адвокат потерпевшего Марина Паринова.

По ее словам, Химикусу инкриминируют "хулиганство".

"Спустя почти 2 года после злополучной новогодней ночи, когда депутат Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу, полиция вручила подозрение. Подозрение она вручила Химикусу: хулиганил мол, нападал на нардепа, проезжавшего мимо в Мерседесе, от чего нардеп сильно пострадал. Дождавшись пока утихнет резонанс, тихонечко, без адвоката, рано утром приехали домой и вручили подозрение", - рассказала Паринова.

При этом она отметила, что для самого депутата стрельба в безоружного человека "не повлекла никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы".

Напомним, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел конфликт между жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом и депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским, во время которого нардеп выстрелил в мужчину из пистолета.

По словам политика, потерпевший на него напал.

В свою очередь Вячеслав Химикус заявил что нардеп первым достал оружие

Расследование этого дела взяла на себя прокуратура Киевской области.

 

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