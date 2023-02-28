Зеленский и Залужный остаются абсолютными лидерами предпочтений украинцев — опрос 28 февраля, 13:02 Владимир Зеленский и Валерий Залужный на заседании Верховной Рады (Фото:president.gov.ua)

Последние исследования общественного мнения, проведенные американским Национальным демократическим институтом, свидетельствуют о том, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный остаются абсолютными лидерами предпочтений украинцев.



НДИ провел уже третью за время вторжения волну своего опроса Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины. Новый опрос был проведен в первой половине января 2023 года, полевые работы выполнил Киевский институт социологии. Предыдущие волны проводились в мае и августе 2022 года.

Видео дня

На первом месте по предпочтениям украинцев оказался действующий президент Владимир Зеленский - он нравится 91% опрошенных (не нравится 6%).

На втором месте – Валерий Залужный, который нравится 87% опрошенных и не нравится 4%.

На третьем месте – Сергей Притула – нравится 81% опрошенных. не нравится 10%.

Следующий в рейтинге – Виталий Кличко – нравится 65% опрошенных, не нравится 25%.

Пятое место в рейтинге у советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Он нравится 63% опрошенных и не нравится 17%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль занял только шестое место. Он нравится 62% опрошенных и не нравится 21%.

Дальнейшее распределение симпатий украинцев к политикам отражено в инфографике.

Инфографика: NDI

Согласно опросу Центра Разумкова, проведенного с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года, почти 60% респондентов назвали политиком года Владимира Зеленского, на втором месте оказался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого назвали политиком года 10% украинцев