Доверенные лица Кивы планировали организовать провокации и дестабилизировать ситуацию в Одессе, их задержали — ГБР 2 мая, 12:04 Цей матеріал також доступний українською ДБР задержало доверенное лицо Кивы (Фото:dbr.gov.ua)

ГБР задержало доверенных лиц подозреваемого в госизмене экс-нардепа Ильи Кивы, по данным ведомства, они должны были организовать провокационные акции с привлечением «титушек» и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве заявили, что в рамках проведения широкомасштабной спецоперации по недопущению инспирированных российскими спецслужбами провокаций в Одессе в годовщину событий 2 мая работники ГБР задержали в Одесской области одного из доверенных лиц Кивы. Он должен был организовать по заказу запрещенной ОПЗЖ провокационные акции в Одессе и других регионах Украины.

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Как было установлено в ходе оперативных мероприятий, он отвечал за сбор «спортсменов» в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы.

В ГБР заявили, что второй «помощник» Кивы скрывался от стражей порядка в Закарпатской области. Он отвечал за подбор титушек, которые охраняли представителей ОПЗЖ во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.

По информации ведомства, во время акций доверенный Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе речь шла и об использовании физической силы. Массовые акции финансировались представителями ОПЗЖ.

ГБР сообщило, что в настоящее время установлено три десятка «титушек», которых руководство партии ОПЗЖ использовало в качестве силового блока.

Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

ГБР ранее сообщило, что работники ведомства совместно с сотрудниками Нацполиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии 2 мая в Одессе.

2 мая 2014 года в Одессе во время столкновений майдановцев и антимайдановцев погибли 48 человек: шестерых застрелили из огнестрельного оружия, другие погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Перед началом войны России против Украины нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сбежал в Испанию. Сейчас он находится в Москве и посещает эфиры российских пропагандистов, где распространяет фейки об Украине.

В марте Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила экс-нардепу о подозрении относительно посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены.

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