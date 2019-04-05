Доверенное лицо Порошенко: Владелец лаборатории, в которой сдавал анализы Зеленский - экс-сотрудник ГРУ РФ 5 апреля, 18:39 5353 Цей матеріал також доступний українською НВ Доверенное лицо Петра Порошенко Семен Кабакаев НВ

Доверенное лицо действующего президента Украины Петра Порошенко Семен Кабакаев заявил, что Андрей Пальчевский, владелец лаборатории Eurolab, в которой сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, является бывшим сотрудником российского Главного разведывательного управления.

"Лаборатория, в которой сдавал [анализы] господин Зеленский, насколько мне известно, принадлежит поклоннику Зеленского, при том, что [он] является бывшим сотрудником российского ГРУ и является сторонником Тимошенко (но это уже политические предпочтения - не будем трогать)" - сказал Кабакаев в эфире Радио НВ.

Также, по его словам, Пальчевский был членом российских политических партий.

В свою очередь политтехнолог кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков объяснил отказ шоумена сдавать анализы в НСК Олимпийский тем, что в спорткомплексе отсутствуют профильные медицинские лаборатории.

Напомним, утром 5 марта президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики в помещении НСК Олимпийский. Сдачу таких анализов назвал условием дебатов с ним шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский. Зеленский также заявил, что дебаты должны состояться на НСК Олимпийский.

Сам Зеленский отказался сдавать анализы на территории стадиона, а решил сдать их в клинике Евролаб.

По данным сервиса Опендатабот, по состоянию на 25 марта 2019 кроме Пальчевского, конечным бенефициаром клиники Евролаб является россиянин Кириллов Алексей Алексеевич.

Через несколько минут после забора крови у Порошенко медики заявили, что быстрые тесты не выявили ни одного психоактивного вещества. Позже аналогичное заявление сделал врач Киевской городской наркологической больницы Социотерапия Владимир Ярый.

Зеленский опубликовал результаты анализов на своей странице в Facebook. Однако, сначала Зеленский обнародовал лист, на котором датой сдачи анализа было указано 2 апреля, а спустя несколько минут - с датой 5 апреля.

Зеленский обратил внимание на этот казус и опубликовал ссылки на извинения Eurolab за неправильно отмеченную дату на странице лаборатории в Facebook.