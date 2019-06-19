Дайан Фрэнсис
Новый ход Путина
Ярослава Гресь
Топ-5 трендов Каннского фестиваля
Александр Пасховер
Главное достижение безвизового режима
Юлия Магдыч
Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Досуг в удобном формате: Портнов прокомментировал протесты студентов КНУ

Вчера, 21:42
Цей матеріал також доступний українською
Досуг в удобном формате: Портнов прокомментировал протесты студентов КНУ - фото

Андрей Портнов/Telegram

Портнов заявил, что его не восстановили, а заново приняли на кафедру

Заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнов, комментируя протесты студентов КНУ Шевченко из-за принятия его на кафедру конституционного права, заявил, что граждане должны «проводить досуг в любом удобном для них формате».

Об этом он написал в Telegram.

«Я поддерживаю любой протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно выражать свои мысли и проводить досуг в любом удобном для них формате», — написал он.

По словам Портнова, его «не восстанавливали, а заново приняли на кафедру конституционного права».

Напомним, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко восстановил заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

В связи с этим в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко анонсировали акцию протеста.

Теги:   Андрей Портнов КНУ им. Т. Шевченко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 15:34

img
Бразилия сенсационно оступилась на Венесуэле в матче Копа Америка
Страны

Вчера, 12:05

img
Имя им легион. Рекордные протесты в Гонконге в 10 фотографиях
Геополитика

Вчера, 16:07

img
Сохранить Америку великой. Сможет ли Трамп победить в президентских выборах

ТОП 3

Политика

18 июня, 11:20

img
Я тебе не бренд. Соцсети осудили Зеленского за сексистскую фразу об украинках
33293
Политика

18 июня, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
14937
Политика

Вчера, 11:03

img
Медведчук заявил, что негативно относится к большинству украинцев
11273

Новости Одессы

img
Убийца пенсионера из Черноморки вышел на свободу - снова из-за забывчивости судей и прокурора
img
ОМКФ близится: новые локации, верность «Родине» и фильмы о любви
img
Пропавшую в Одесской области девочку нашли мертвой: задержан подозреваемый (обновляется)