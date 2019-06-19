Досуг в удобном формате: Портнов прокомментировал протесты студентов КНУ Вчера, 21:42 Цей матеріал також доступний українською Андрей Портнов/Telegram Портнов заявил, что его не восстановили, а заново приняли на кафедру Андрей Портнов/Telegram

Заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнов, комментируя протесты студентов КНУ Шевченко из-за принятия его на кафедру конституционного права, заявил, что граждане должны «проводить досуг в любом удобном для них формате».

Об этом он написал в Telegram.

«Я поддерживаю любой протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно выражать свои мысли и проводить досуг в любом удобном для них формате», — написал он.

По словам Портнова, его «не восстанавливали, а заново приняли на кафедру конституционного права».

Напомним, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко восстановил заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

В связи с этим в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко анонсировали акцию протеста.