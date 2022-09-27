«Фактически их замкнул». Непосредственная вовлеченность Путина в принятие военных решений лишает оккупантов последних боеспособных ресурсов 27 сентября, 08:48 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин в Великом Новгороде (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Pool via REUTERS)

Непосредственная вовлеченность Владимира Путина в принятии военных решений оккупантами лишает их силы последних боеспособных ресурсов, рассказал в интервью Радио НВ Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

— Давайте попробуем сначала осознать, что действительно будет происходить и насколько для нас представляет угрозу та любительская теперь уже российская армия? Есть уже сообщения, что некоторых «мобиков» просто без всякой подготовки отправляют в те части, которые уже есть на территории Украины. Я так понимаю, что этого состава у них настолько не хватает, что это уже так они спешат?

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— Да, конечно, действительно спешат. И здесь уже речь даже не о двух-трех неделях, а уже хотя бы из приграничных районов пытаются поскорее перебросить этих мобилизованных, у которых есть хотя бы какая-то техническая специальность. Потому что в отдельных подразделениях РФ, которые сейчас воюют и непосредственно, и на юге, и на востоке нашего государства, да и на донецком направлении уже некомплектность там доходит и до 70%.

И для того, чтобы пополнить эти резервы, по крайней мере для того, чтобы можно было доставлять грузы, то есть нести дежурство, разгрузить этот основной состав, конечно, что это критически оккупационные войска нуждаются в каком-либо пополнении. И сейчас это пополнение абсолютно некачественно, и это в целом приведет к снижению боеспособности конкретного подразделения, где такой контингент соберется.

— Даже американские аналитики не подбирают каких-либо дипломатических или политкорректных слов [по мобилизации в РФ]. В то же время отмечается, что система достаточно отлажена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем и на войну.

Они подводят итог, что эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не будет иметь драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году. Не слишком ли оптимистично для нас украинцев сейчас читать такие анализы?

— Нет, конечно, что у России есть свой мобилизационный ресурс. И она ежегодно мобилизует около 130 тысяч тех, кто проходит срочную службу. И поэтому на эту волну для того, чтобы еще раз набрать вот этих мобилизованных, у нее есть организационные возможности. Как дальше будет, каких людей наберет и наберет, и не сломается ли эта мобилизационная машина, это большой вопрос, учитывая, что, собственно говоря, российская оборонка еще не испытывала таких нагрузок.