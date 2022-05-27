Достичь безопасности и процветания Европы можно только путем расширения ЕС на Балканы и на Восток — Кулеба

27 мая, 15:35
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Расширение ЕС на Балканы и на Восток — это единственный способ достижения безопасности и процветании Европы, убежден глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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«Вы знаете мою позицию. Я считаю, что если ЕС действительно заботится о безопасности и процветании Европы, то единственный путь достижения этого — это расширение ЕС на Балканы и на Восток для того, чтобы распространять свои нормы, свои ценности и объединять всех тех, кто разделяет с Европой общие ценности», — сказал Кулеба во время брифинга по итогам встречи с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

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Кулеба подчеркнул, что только подобное расширение станет гарантией того, что в это пространство не зайдут другие игроки и не начнут навязывать новые свои правила, свое виденье и не дестабилизируют Европу.

«Европе необходимо сейчас лидерство, мудрость и стратегическое виденье сделать правильные шаги», — подытожил Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1120845401809723
https://www.youtube.com/embed/zN0Erz1-MFk
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Евросоюз Война в Украине Балканы Дмитрий Кулеба

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