Достичь безопасности и процветания Европы можно только путем расширения ЕС на Балканы и на Восток — Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)
Расширение ЕС на Балканы и на Восток — это единственный способ достижения безопасности и процветании Европы, убежден глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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«Вы знаете мою позицию. Я считаю, что если ЕС действительно заботится о безопасности и процветании Европы, то единственный путь достижения этого — это расширение ЕС на Балканы и на Восток для того, чтобы распространять свои нормы, свои ценности и объединять всех тех, кто разделяет с Европой общие ценности», — сказал Кулеба во время брифинга по итогам встречи с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.
Кулеба подчеркнул, что только подобное расширение станет гарантией того, что в это пространство не зайдут другие игроки и не начнут навязывать новые свои правила, свое виденье и не дестабилизируют Европу.
«Европе необходимо сейчас лидерство, мудрость и стратегическое виденье сделать правильные шаги», — подытожил Кулеба.
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