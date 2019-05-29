Досрочные выборы в Раду: украинцы начали менять место голосования
Украинцы начали менять место голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.
По данным Госреестра избирателей, за первые пять дней место голосования сменили 727 избирателей.
Наиболее активно процедуру проходят в Киеве и Киевской области, затем идут Харьковская, Донецкая и Луганская области.
В Черновицкой области пока нет желающих сменить место голосования.
Ранее сообщалось, что сменить место голосования на досрочных выборах в парламент можно до 15 июля включительно.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.
Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.