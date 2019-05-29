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Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Досрочные выборы в Раду: украинцы начали менять место голосования

Вчера, 09:54
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Досрочные выборы в Раду: украинцы начали менять место голосования - фото

Радио Свобода

Украинцы готовятся к голосованию на выборах в Раду

Украинцы начали менять место голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.

По данным Госреестра избирателей, за первые пять дней место голосования сменили 727 избирателей.

Наиболее активно процедуру проходят в Киеве и Киевской области, затем идут Харьковская, Донецкая и Луганская области.

В Черновицкой области пока нет желающих сменить место голосования.

Ранее сообщалось, что сменить место голосования на досрочных выборах в парламент можно до 15 июля включительно.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Голосование Избиратели Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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