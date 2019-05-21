Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады соответствует Конституции — глава АП Богдан Вчера, 23:38 612 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба АП Андрей Богдан пресс-служба АП

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады соответствует Конституции, и это отмечали большинство глав фракций на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба АП.

«С точки зрения законодательства мы не видим никаких проблем. Все присутствующие на консультациях согласились идти на выборы. Восприняли эту позицию президента и согласовали общую позицию всех фракций завтра рассмотреть изменения в закон о выборах народных депутатов», — сказал Богдан.

Он отметил, что во время встречи президента с главами парламентских фракций и групп обсуждался вопрос о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, а также снижение проходного барьера до 3%. Это будет отражено в законопроекте, который сейчас готовится.

«Мы согласны с этим путем как временным — для проведения этих досрочных выборов … Но наша программа, наша идеология предусматривает принятие Избирательного кодекса с открытыми списками. Однако принятие этого кодекса пока невозможно, учитывая позиции народных депутатов. Однако, можно внести изменения в действующий закон», — отметил Богдан.

По его словам, «изменения в закон о выборах народных депутатов будут касаться изъятия мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%. Это компромисс».

«Будет ли достаточное количество голосов под этот законопроект — большой вопрос. Есть значительное количество мажоритарных депутатов. Но у нас есть оптимизм. Где-то к семи утра у нас будет готов законопроект, возможно, подписанный лидерами фракций, и он будет внесен в Верховную Раду», — подчеркнул глава АПУ.

Напомним, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.