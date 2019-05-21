Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады соответствует Конституции — глава АП Богдан

Вчера, 23:38
612
Цей матеріал також доступний українською
Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады соответствует Конституции — глава АП Богдан - фото

пресс-служба АП

Андрей Богдан

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады соответствует Конституции, и это отмечали большинство глав фракций на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба АП.

«С точки зрения законодательства мы не видим никаких проблем. Все присутствующие на консультациях согласились идти на выборы. Восприняли эту позицию президента и согласовали общую позицию всех фракций завтра рассмотреть изменения в закон о выборах народных депутатов», — сказал Богдан.

Он отметил, что во время встречи президента с главами парламентских фракций и групп обсуждался вопрос о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, а также снижение проходного барьера до 3%. Это будет отражено в законопроекте, который сейчас готовится.

«Мы согласны с этим путем как временным — для проведения этих досрочных выборов … Но наша программа, наша идеология предусматривает принятие Избирательного кодекса с открытыми списками. Однако принятие этого кодекса пока невозможно, учитывая позиции народных депутатов. Однако, можно внести изменения в действующий закон», — отметил Богдан.

По его словам, «изменения в закон о выборах народных депутатов будут касаться изъятия мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%. Это компромисс».

«Будет ли достаточное количество голосов под этот законопроект — большой вопрос. Есть значительное количество мажоритарных депутатов. Но у нас есть оптимизм. Где-то к семи утра у нас будет готов законопроект, возможно, подписанный лидерами фракций, и он будет внесен в Верховную Раду», — подчеркнул глава АПУ.

Напомним, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Теги:   Верховная Рада Андрей Богдан Администрация президента Украины

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Геополитика

Вчера, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
Компании/Рынки

Вчера, 09:30

img
Когда исчезнет Роттердам+ и причем здесь президент Зеленский, Ахметов и Коломойский
Политика

Вчера, 17:29

img
ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86047
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31184
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26767