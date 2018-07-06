06 июля 2018, пятница

Дорогая безопасность. Нафтогаз купил для Коболева бронированный Cadillac Escalade - СМИ

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До Cadillac Escalade Коболев ездил на Toyota Highlander
Фото: salut.cars.ua

До Cadillac Escalade Коболев ездил на Toyota Highlander

В июне служба безопасности НАК Нафтогаз Украины приобрела для главы компании Андрея Коболева бронированный автомобиль Cadillac Escalade, передает со ссылкой на осведомленный источник Экономическая правда.

По словам собеседника, автомобиль был приобретен для "повышения мер безопасности".

Как отмечается, основное внимание было уделено предотвращению (упреждению) внешних (уличных) угроз жизни и здоровью.

При этом до перехода на использование бронированного автомобиля Коболев пользовался бюджетной Toyota Highlander.

Ранее глава Нафтогаза неоднократно получал угрозы жизни и здоровью, а в 2015 году неизвестные обстреляли его дом под Киевом.

В то же время источник настаивает, что покупка бронированного Cadillac Escalade ( более $200 тысяч) не связана с этими эпизодами.

"Нападения или угрозы, которые имели место в прошлом, не являются релевантными для принятия вышеупомянутого решения. Это решение имеет другую природу. Эта природа - анализ рисков в будущем", - заявил он.

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