Допремьерный показ. О чем заявили главные кандидаты в президенты на первых "заочных" дебатах

На 15-м форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), состоявшемся в Киеве 13-15 сентября, впервые перед большой публикой выступили все ключевые кандидаты в президенты. В итоге гости форума попали на их заочные дебаты, пишет журнал Новое Время.

Нынешний президент Петр Порошенко выступил в первый день форума. Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко - во второй. Тогда же на сцену форума вышел и Святослав Вакарчук - человек с высоким рейтингом, упорно не желающий говорить, пойдет он на выборы или нет.

Тяжеловес

Выступая, Порошенко откровенно хвастал перед иностранными политиками и экспертами тем, что запустил в стране процесс формирования Антикоррупционного суда (АКСУ). Кроме того, глава государства много внимания уделил внешней политике.

Он говорил об ориентации Украины на вступление в НАТО и ЕС, а также публично распрощался с Россией.

Никакой не Урал, а наш восточный рубеж и является границей современной европейской цивилизации

Глава государства подчеркнул, глядя в глаза гостям-европейцам, что ЕС может быть завершенным историческим проектом лишь вместе с Украиной. "Потому что никакой не Урал, а наш восточный рубеж и является границей современной европейской цивилизации", - сыпал цитатами президент.

Также Порошенко в очередной раз оседлал свою излюбленную тему - много говорил о томосе, автокефалии для Украинской православной церкви. И о том, что все это - естественный исторический процесс.

Порошенко выступал по‑украински, хотя обычно к международной аудитории он обращается на хорошем английском. Эксперты сделали вывод, что глава государства адресовал свои слова не столько участникам YES, сколько отечественным избирателям.

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Конкуренты

Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко - главные конкуренты Порошенко на грядущих выборах - своими выступлениями открывали второй день форума.

На сцене Тимошенко много рассуждала о мире и восстановлении целостности страны, возврате Донбасса и Крыма. "Нам нужна полная демилитаризация оккупированных территорий, нам нужно, чтобы страна агрессор - Российская Федерация - оставила нас в покое, - как всегда эмоционально бросала слова в зал лидер Батькивщины. - И чтобы 2 млн беженцев (так называемые внутренне перемещенные лица), вернулись назад, домой".

Настрой и бодрость быстро оставили политика-оратора, когда ей пришлось дискутировать с британским журналистом Стивеном Сакуром. Впрочем, Тимошенко справилась. На вопрос о ее возможных хороших отношениях с Россией Леди Ю ответила, что пророссийский президент Виктор Янукович почему‑то бросил ее в тюрьму, а с виду прозападного политика поставил министром экономики.

И хотя фамилию Порошенко - того самого политика - оратор не произнесла, аудитория намек оценила.

"Я понял, что она [Тимошенко] реально способна убедить избирателей, - признался НВ в кулуарах форума один из британских журналистов. - И это страшно".

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Гриценко, который вышел на сцену после Леди Ю, потерялся на ее фоне. Его размеренный спич публику не поразил.

Кандидат на пост главы государства без особых эмоций говорил о том, что нужно вернуть доверие граждан к государству, установить настоящую демократию. И предложил провести перепись населения.

А еще Гриценко оказался приверженцем жесткой президентской вертикали и поклонником Шарля де Голля. Для бывшего министра обороны Украины подобное признание выглядело логичным.

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Вакарчук, который появился следующим, общался с аудиторией с юмором и настроением. Он требовал справедливости для всех, сокрушался по поводу высокого уровня недоверия к судам. И заявил, что во власть должны прийти те политики, которым доверяют.

Но рок-певец продолжил держать “театральную паузу”, так и не сказав, пойдет ли в политику сам. Сохранил интригу.

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Читайте полную версию материала в свежем номере журнала Новое Время - №34 от 20 сентября 2018 года