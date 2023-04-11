В Раду внесли постановление, блокирующее закон о возврате выплат военным в 30 тыс. грн

11 апреля, 22:45
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Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада (Фото:NV)

В Верховную Раду внесли проект постановления, блокирующий подписание закона о возвращении доплат в 30 тысяч гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу.

Проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 10 апреля зарегистрировал народный депутат Владимир Цабаль (объединение Справедливость).

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк написал в Telegram, что глава Рады Руслан Стефанчук не имеет права подписать закон, пока проект постановления не рассмотрят в зале. Из-за графика заседаний парламента в ближайшие недели это невозможно.

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У себя в Facebook Цабаль рассказал о претензиях к законопроекту. По его словам, предложенное авторами документа сокращение зарплат чиновникам, судьям и госслужащим профинансирует всего 2% от необходимой суммы доплат. Он также заявил, что правка о доплатах прописана так, что «сэкономленные» на зарплатах чиновников деньги останутся в аппаратах и секретариатах соответствующих органов, поскольку чтобы направить эти деньги военным, нужно внести изменения в закон о госбюджете. Нардеп добавил, что ограничение выплат сотрудникам НАПК, НАБУ, судьям и руководителям госкомпаний нарушает обязательства Украины перед Евросоюзом, МВФ и другими донорами, касающиеся антикоррупционной и других реформ.

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10 апреля Верховная Рада приняла правку в законопроект № 8312, которая должна вернуть надбавку защитникам Украины путем экономии на зарплатах для госслужащих. Некоторые народные депутаты после этого заявили, что для имплементации решения, скорее всего, нужно будет менять бюджет, а денег не хватит даже на 2% от планируемых расходов. Так, по словам Железняка, для реализации решения нужно найти еще около 149 млрд грн.

Глава инициировавшего правку объединения Розумна політика Дмитрий Разумков в блоге для УП заявил, что деньги на доплаты можно взять из госбюджета, в котором расходы на безопасность и оборону недавно увеличили на 518 млрд грн, а также за счет ограничения зарплат топ-чиновникам.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военные Верховная Рада Законопроект Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Война России против Украины выплаты военным доплаты

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