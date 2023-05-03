«На Банковой блокируют закон». Мы должны защитить солдат, которые 2-й год сидят в грязи и крови — интервью с Гончаренко о доплатах военным

3 мая, 21:00
NV Премиум
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Нардеп Алексей Гончаренко (Фото:t.me/oleksiihoncharenko)

Нардеп Алексей Гончаренко (Фото:t.me/oleksiihoncharenko)

Автор: Власта Лазур

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие представители силового блока просят Верховную Раду доработать законопроект № 8312 с поправкой о возвращении доплат военным в 30 тысяч гривен.

Но нардеп Алексей Гончаренко предполагает, что руководители силовых ведомств подписались под письмом, которое написали в Офисе президента.

Зачем на Банковой блокируют закон таким образом и откуда взять деньги на доплаты военным, Гончаренко рассказал в интервью Radio NV.

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— В Раде есть проект постановления, блокирующий подписание закона о надбавке военным. Его зарегистрировали еще 11 апреля. Автор проекта нардеп Владимир Цабаль. Но постановление до сих пор не рассмотрели.

— Я как раз [2 мая] настаивал на рассмотрении этого позорного постановления господина Цабеля из Голоса, которым заблокированы выплаты военным.

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— А почему это постановление до сих пор не рассматривают в Верховной Раде? Его же могут рассмотреть и поддержать или рассмотреть и не поддержать.

Теги:   Военные Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Алексей Гончаренко Радио NV Офис президента Украины Валерий Залужный Война России против Украины доплаты

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