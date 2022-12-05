«Смотрят на реальное положение дел». Люди в Донецке думают об отсутствующей воде в кранах, а не о российской пропаганде — журналист 5 декабря, 18:26 Эксклюзив НВ Российский флаг на балконе одного из домов оккупированного Донецка, 7 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Александр Демченко, журналист Донбасс.Реалии, рассказал в интервью Радио НВ, как реальное положение вещей на оккупированной территории Донбасса резко контрастирует с тезисами российской пропаганды и как местное население давно забыло о ней.

— Попробуем разобраться, а почему именно Бахмут стал столь символичным для России и они уже четыре месяца не прекращают там попыток его захватить? Хотя, по данным британской разведки, это уже непропорциональные потери, эта кампания непропорционально дорога для них, но они туда ломятся, мы можем понимать, что там?

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— Дело в том, что это уже стало более идеологическим, политическим символом для Путина и его командования на Донбассе. Если проследить всю историю битвы за Донбасс с весны 2022 года, то мы видим, что сначала российские войска пытались создать огромное окружение, отрезать силы Операций объединенных сил на Донбассе от остальной Украины, создать котел огромного масштаба на территориях Донбасса, отрезав эту группировку украинских войск от остальной Украины.

Этого им на тот момент не удалось, потом продолжались бои за Северодонецк, Лисичанск, когда российские войска пытались опять же отрезать украинские силы, создать котел. Тогда российские пропагандисты писали о том, что вот-вот украинские войска на этом участке попадут в котел и будут окружены. Этого снова не удалось. После отступления украинских войск из Лисичанска они закрепились на новых оборонных рубежах, и сейчас это линия, которая проходит через Бахмут.

Если после всех неудач российских войск на харьковском, херсонском направлениях, после неудачных попыток форсирования направления Угледара, если не удастся осуществить каких-либо успехов для российских войск еще и на этом, бахмутском направлении, то фактически российская армия, российское руководство докажет еще раз и, пожалуй, уже в последний раз, что они не могут эффективно противостоять контрнаступлениям украинских войск и не могут больше захватывать территории.

Мы видим, что они предпринимают попытки кроме этого бахмутского направления еще предпринимать наступательные действия в районе Авдеевки и Угледара. К примеру, та же Авдеевка, которую они тоже пытаются штурмовать с самого начала полномасштабного вторжения, на самом деле мы помним, что бои за Авдеевку никогда не прекращались за все время российской агрессии, с 2014 года.

Помним бой за донецкий аэропорт, где тоже была задействована Авдеевка, находящаяся всего в паре километров, бои за Пески и т. д. , это все продвижение в этом направлении. И даже при нынешней ситуации, попытки окружить силы в Авдеевке это тоже не удалось. Выходит так, что Бахмут становится символом несостоятельности российской армии больше вести наступательные действия в Украине.

— Им нужно продемонстрировать и для себя, и для своего подконтрольного населения, что они хоть что-нибудь могут. А что мы должны понимать, если есть какая-то информация с временно оккупированных территорий? Как на эти неуспехи или неспособность захватить что-нибудь новое, выйти на границы полностью Донецкой области реагируют живущие в оккупации люди?