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В Украине воюют несколько тысяч российских солдат — экс-глава ЦРУ

Вчера, 10:28
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Александр Медведев / НВ

Петреус настаивает, что вместе с военной помощью Украина должна продолжать реформы

По оценкам США, в конфликте на Донбассе задействованы несколько тысяч российских военнослужащих, сообщил в интервью журналу НВ американский генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ.

Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011—2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

НВ попросил 66-летнего Петреуса прокомментировать нынешний объем военной поддержки США для Украины: Конгресс выделил $200 млн в текущем году и еще $250 млн — в следующем.

«Давайте сразу поясним, что этот бюджет помощи США формируют совместно с НАТО, чья поддержка Украины системна и постоянна. И мы поддерживаем развитие украинского военного потенциала перед лицом вторжения сил, поддерживаемых Россией, где воюют, по нашим подсчетам, несколько тысяч российских солдат», — отреагировал на вопрос Петреус.

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Он также назвал «позитивным шагом» предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin администрацией Дональда Трампа и подчеркнул важность усилий администрации Обамы для того, чтобы это стало возможным.

«$200 млн вместе с той суммой, которую предоставляют другие союзники, это будет уже вполне серьезная сумма денег», — оценил Петреус выделяемый Украине объем средств.

Именно поэтому, по его словам, для США и других союзников Киева важно убедиться, «что Украина продолжает реформы и усиливает свою защиту в военном плане».

«И, конечно же, это все нужно рассматривать в контексте всей Украины. Мы видим результаты [президентских] выборов, которые показывают чаяния украинцев — они хотят борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, а также продолжения других весьма важных реформ», — добавил американский генерал.

Читайте полную версию интервью с Дэвидом Петреусом в свежем номере журнала НВ — № 23 от 26 июня 2019 года.

Теги:   ЦРУ США Война на Донбассе Донбасс Российско-украинский конфликт Журнал НВ Дэвид Петреус

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