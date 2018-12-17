Должны вернуть: Епифаний рассказал о своей позиции относительно оккупированного РФ Крыма Сегодня, 13:33 319 Цей матеріал також доступний українською Епифаний надеется на "справедливый мир"

Новоизбранный предстоятель единой Украинской православной церкви митрополит Епифаний выступил за возвращение оккупированного Россией Крыма.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"У нас есть оккупированный Крым, мы должны его вернуть", - призвал Епифаний.

Кроме того, митрополит также выразил надежду на "справедливый мир" в оккупированных Россией районах Донбасса.

"Мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что, несмотря на протесты РПЦ и подконтрольного ей Московского патриархата 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятеля единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Теперь ожидается, что 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии.