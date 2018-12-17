Должны вернуть: Епифаний рассказал о своей позиции относительно оккупированного РФ Крыма
Новоизбранный предстоятель единой Украинской православной церкви митрополит Епифаний выступил за возвращение оккупированного Россией Крыма.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
"У нас есть оккупированный Крым, мы должны его вернуть", - призвал Епифаний.
Кроме того, митрополит также выразил надежду на "справедливый мир" в оккупированных Россией районах Донбасса.
"Мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что, несмотря на протесты РПЦ и подконтрольного ей Московского патриархата 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятеля единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).
Теперь ожидается, что 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии.