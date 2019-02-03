Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Спецтема: Выборы президента Украины

Документы для регистрации Надежды Савченко кандидатом в президенты внесли без залога в 2,5 млн грн

Сегодня, 15:59
1143
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Надежда Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года

Лидер Общественно-политической платформы Надежды Савченко Вера Савченко подала документы для регистрации ее сестры Надежды Савченко кандидатом в президенты Украины без внесенного залога в 2,5 млн грн.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, Вера Савченко принесла в ЦИК необходимые документы в сопровождении заместителя лидера партии Татьяны Проторченко.

Они подали документы без внесения денежного залога, ссылаясь на ст. 103 Конституции Украины, в которой перечислены требования, которым должен соответствовать претендент на пост президента Украины, и не идет речь о залоге в 2,5 млн грн.

Надежду Савченко подозревают в организации подготовки госпереворота в Украине. Она находится под стражей с 23 марта 2018 года.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Теги:   ЦИК Украины Президентские выборы в Украине 2019 Надежда Савченко

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 10:23

article_img
Епифаний отреагировал на комментарии о "томос-туре" и агитации
Шоу-Бизнес

Сегодня, 07:11

article_img
Умер рэпер Децл
Футбол

Вчера, 22:39

article_img
Бавария опустилась на третье место, соперник Шахтера отобрал очки у Боруссии Дортмунд. Результаты чемпионата Германии

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 07:05

article_img
Поля чудес. Почему английская Премьер-лига превратилась в самое денежное состязание планеты
Научпоп

Сегодня, 06:54

article_img
Магистр Йода или Спок. Ученые выяснили, какой персонаж мудрее всех в научной фантастике
События

Сегодня, 10:16

article_img
Медовый месяц Зеленского с избирателями и интервью Степана Бандеры. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua

ТОП 3

Политика

Вчера, 15:45

article_img
Достоин ли Порошенко второго президентского срока - лидеры мнений
7246
Политика

Вчера, 17:26

article_img
Турчинов рассказал, при каких условиях поддержит на выборах Порошенко
4743
Политика

Вчера, 12:11

article_img
Чем владеет в Днепре загадочный бизнесмен Петровский - расследование НВ
2574