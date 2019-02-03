Документы для регистрации Надежды Савченко кандидатом в президенты внесли без залога в 2,5 млн грн Сегодня, 15:59 1143 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Надежда Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года ЕРА

Лидер Общественно-политической платформы Надежды Савченко Вера Савченко подала документы для регистрации ее сестры Надежды Савченко кандидатом в президенты Украины без внесенного залога в 2,5 млн грн.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, Вера Савченко принесла в ЦИК необходимые документы в сопровождении заместителя лидера партии Татьяны Проторченко.

Они подали документы без внесения денежного залога, ссылаясь на ст. 103 Конституции Украины, в которой перечислены требования, которым должен соответствовать претендент на пост президента Украины, и не идет речь о залоге в 2,5 млн грн.

Надежду Савченко подозревают в организации подготовки госпереворота в Украине. Она находится под стражей с 23 марта 2018 года.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.