«Перекладывание ответственности на жертву агрессии». МИД отреагировал на доклад миссии ООН по Украине 24 марта, 23:03 МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на отчет мониторинговой миссии ООН о «казнях» российских военнопленных в Украине.

В пресс-службе МИД заявили, что приняли во внимание отчеты миссии, но считают неприемлемым перекладывание ответственности на жертву агрессии.



«Украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут рассматриваться как уравнение жертвы и агрессора», — добавили в ведомстве.



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Мониторинговая миссия ООН 24 марта представила доклад об обращении с военнопленными и доклад о ситуации с правами человека в Украине. Кроме масштабных российских военных преступлений, среди которых убийства, пытки и сексуальное насилие над гражданскими, миссия заявила о случаях казни военнопленных якобы как украинскими, так и российскими военными.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина соблюдает Женевские конвенции, международное право и открыта к сотрудничеству с международными организациями. По его словам, он не раз встречался с главой миссии, но представители ООН ни разу не подняли вопрос обращения с российскими военнопленными.