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Договоренностей с ним никогда не было. Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским

Сегодня, 19:34
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Договоренностей с ним никогда не было. Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским - фото

Кадр видео Радио НВ via YouTube

Порошенко заявил, что уволил Коломойского, потому что его деятельность наносила ущерб государству

Президент Украины Петр Порошенко рассказал в эфире Радио НВ о конфликте с Игорем Коломойским, который сейчас поддерживает его конкурента на выборах Владимира Зеленского.

"Я думаю, что вся страна видит, что у нас договоренностей нет и никогда не было. Не я господина Коломойского назначал на эту должность (главы Днепропетровской ОГА - ред.), но я его снял. Снимал я его именно потому, что его деятельность наносила существенный вред интересам государства, интересам общества, интересам народа, в первую очередь, интересам экономическим", - заявил Порошенко.

Он отметил, что Коломойский, который на тот момент был главой облгосадминистрации, имел расследования по захвату контроля над Укрнафтой, был причастен к захвату Укртранснафты и "частные армии Коломойского пытаются выбивать государственное руководство ... это абсолютно неприемлемо".

Порошенко добавил, что поддержал национализацию ПриватБанка, который до этого принадлежал Коломойскому, и этот вопрос был рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны. Он отметил, что риски, связанные с ПриватБанком, могли задеть более 20 млн граждан Украины, которые могли потерять свои вклады, поэтому это вопрос национальной безопасности.

"И когда выводы международной экспертизы, выводы аудита Национального банка, всех компетентных органов, свидетельствовали о том, что речь идет об убытках, которые государство понесло от 150 до 180 млрд только на ПриватБанке, конечно, что должны были действовать", - сказал президент.

Порошенко также упомянул о "медийную атаку" со стороны канала 1+1, который принадлежит Коломойскому, отметив, что "никто и никогда президента шантажировать не будет".

Напомним, 23 марта появился сюжет канала 1+1 под названием 50 оттенков Порошенко. Президент назвал его "бешеным обстрелом фейками".

В телепрограмме, наряду с обвинениями в коррупции, прозвучало обвинение в возможной причастности Порошенко к гибели в ДТП его родного брата Михаила в Молдове. Подобные версии впервые появлялись ранее на российских телеканалах.

Председатель фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что Петр Порошенко намерен подать в суд на телеканал 1+1.

На телеканале обвинения в "систематическом клевете" назвали безосновательными и "свидетельствующими о давлении на независимые средства массовой информации и свободу слова" со стороны действующего президента.

Медиагруппа заявила, что готова отстаивать свою правоту в суде "языком фактов и доказательств".

Теги:   Порошенко на НВ Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 Телеканал 1+1 1+1 Национализация Приватбанка Приватбанк Укртранснафта Укрнафта Игорь Коломойский Петр Порошенко

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