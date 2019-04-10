Договоренностей с ним никогда не было. Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским Сегодня, 19:34 1309 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Радио НВ via YouTube Порошенко заявил, что уволил Коломойского, потому что его деятельность наносила ущерб государству Кадр видео Радио НВ via YouTube

Президент Украины Петр Порошенко рассказал в эфире Радио НВ о конфликте с Игорем Коломойским, который сейчас поддерживает его конкурента на выборах Владимира Зеленского.

"Я думаю, что вся страна видит, что у нас договоренностей нет и никогда не было. Не я господина Коломойского назначал на эту должность (главы Днепропетровской ОГА - ред.), но я его снял. Снимал я его именно потому, что его деятельность наносила существенный вред интересам государства, интересам общества, интересам народа, в первую очередь, интересам экономическим", - заявил Порошенко.

Он отметил, что Коломойский, который на тот момент был главой облгосадминистрации, имел расследования по захвату контроля над Укрнафтой, был причастен к захвату Укртранснафты и "частные армии Коломойского пытаются выбивать государственное руководство ... это абсолютно неприемлемо".

Порошенко добавил, что поддержал национализацию ПриватБанка, который до этого принадлежал Коломойскому, и этот вопрос был рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны. Он отметил, что риски, связанные с ПриватБанком, могли задеть более 20 млн граждан Украины, которые могли потерять свои вклады, поэтому это вопрос национальной безопасности.

"И когда выводы международной экспертизы, выводы аудита Национального банка, всех компетентных органов, свидетельствовали о том, что речь идет об убытках, которые государство понесло от 150 до 180 млрд только на ПриватБанке, конечно, что должны были действовать", - сказал президент.

Порошенко также упомянул о "медийную атаку" со стороны канала 1+1, который принадлежит Коломойскому, отметив, что "никто и никогда президента шантажировать не будет".

Напомним, 23 марта появился сюжет канала 1+1 под названием 50 оттенков Порошенко. Президент назвал его "бешеным обстрелом фейками".

В телепрограмме, наряду с обвинениями в коррупции, прозвучало обвинение в возможной причастности Порошенко к гибели в ДТП его родного брата Михаила в Молдове. Подобные версии впервые появлялись ранее на российских телеканалах.

Председатель фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что Петр Порошенко намерен подать в суд на телеканал 1+1.

На телеканале обвинения в "систематическом клевете" назвали безосновательными и "свидетельствующими о давлении на независимые средства массовой информации и свободу слова" со стороны действующего президента.

Медиагруппа заявила, что готова отстаивать свою правоту в суде "языком фактов и доказательств".