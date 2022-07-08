«Договор с РФ сейчас — отложенная война». Россия будет постоянно нуждаться в экспансии для контроля внутреннего пространства — интервью с Подоляком 8 июля, 21:43 Эксклюзив НВ Михаил Подоляк (Фото:Александр Кузьмин / Бабель)

Договор с Российской Федерацией сегодня — это отложенная на завтра война, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Поэтому он считает, что Украина должна закончить противостояние с Россией только на своих условиях.

В интервью Радио НВ Подоляк припомнил, как неадекватно оценивала ситуацию российская делегация на первых переговорах, и рассказал, почему сейчас переговоры с Кремлем невозможны, а также существует ли конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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— Мы увидели выступление диктатора Путина на встрече с фракцией в Госдуме. Он заявил, что они еще не воевали. Мне кажется, что здесь главный тезис о том, что они очень стремятся к переговорам. Как вы это оцениваете и о чем вам это говорит?

— Они могут стремиться к переговорам, безусловно, потому что, как вы понимаете, план А, Б, С и любые другие планы Российской Федерации по территории Украины, по целям, как они говорят, «специальной военной операции», не оправдались.

Они хотят выйти из этой войны все же с определенным достижением и чтобы не получить трансформацию внутренней политической системы. Если они не получат определенных результатов в Украине, у них начнутся негативные внутренние процессы для этой политической элиты.

Но давайте тогда обсудим: а какие переговоры сегодня возможны, о чем переговоры? Россия массово убивает наших людей, разрушает нашу инфраструктуру, запускает по городам крылатые ракеты, использует любой объем дальнобойной артиллерии на востоке и на юге. Россия захватила и оккупировала часть территории на юге нашей страны и на востоке. О чем мы сегодня будем с ними говорить? О том, что давайте запишем Минск-3?

— Именно этого они и хотят. Они же и хотят закрепить за собой захватившие территории в обмен на то, что прекратят обстрелы ракетами.

— «Суперпредложение», но оно неприемлемо для Украины по любым мотивам. Вообще неприемлемо. Во-первых, стратегически Российская Федерация абсолютно не является перспективной страной. Они должны пройти через определенные трансформации, потому что с ними любой договор сегодня — это отложенная война на завтра. Они не строят свою страну, не вкладывают деньги в свою страну, она будет постоянно нуждаться в экспансии как способе контроля над внутренним политическим пространством.

Надо же [им] получить какие-то [ответы], почему запретили медиа, почему запрещают конкуренцию. Сегодня вообще у них идут разговоры о том, чтобы была одна партия — Единая Россия. Почему запретили прямые выборы, почему будут снижать уровень жизни в России… Все эти вопросы начнут только накапливаться. Ответом на эти вопросы будет, опять же, экспансия в том или ином направлении. Какая экспансия станет для них приоритетной? Украина. Почему? Потому что пропаганда раздула из Украины врага №1 для Российской Федерации.

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