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Дочь нового главы Службы внешней разведки Бухарева за год получила от отца подарков на 15 миллионов гривен

Сегодня, 20:15
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Дочь нового главы Службы внешней разведки Бухарева за год получила от отца подарков на 15 миллионов гривен - фото

Владислав Бухарев/Facebook

Ранее Бухарев работал в СБУ и налоговой

Согласно с декларацией, нардеп, глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев в прошлом году сделал своей дочери Юлии Бухаревой подарков на 15 млн грн, сообщила журналистка Кристина Бердинских.

«В прошлом году, папа, народный депутат Украины, подарил ей один подарок на сумму в 14,5 млн. грн., потом еще один подарок на сумму в 950 тыс. грн», — написала она.

При этом, по ее словам, годовой доход Бухарева составляет 818 тыс. грн.

До Верховной Рады Бухарев работал в СБУ и налоговой.

Кроме того, Квартал 95 в течение пяти лет проводит бесплатный концерт, на округе, по которому был избран Бухарев в Раду. Концерт также проведут в этом году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил народного депутата Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.

Теги:   Декларация Разведка

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