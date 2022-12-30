Дважды хотели отчислить. Дочь Медведчука оказалась студенткой московского вуза — СМИ 30 декабря, 12:01 Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дарья Медведчук — дочь нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука и крестница российского диктатора Владимира Путина — учится в элитном вузе в Москве, из которого ее дважды не смогли отчислить, говорится в расследовании российского издания Медуза.

По данным СМИ, дочь Медведчука переехала в Москву еще в 2021 году, где поступила в университет Высшая школа экономики (ВШЭ). Вместе с ней тогда по особой процедуре для иностранцев засчитали еще двух украинцев — Даниила Косовского (сын протоиерея УПЦ МП) и Валентину Шуст (дочь экс-главы инвестиционной компании Укркапитал).

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Кум Путина Медведчук в начале 2022 года рассказывал, что его дочь поступила в Женевский университет и планировала выехать в Швейцарию, но ее визу аннулировали за два дня до учебы.

Как пишет Медуза, все трое студентов из Украины во время летней сессии пропустили сдачу одного и того же экзамена. Они трижды пытались предоставить «больничные», однако в ВШЭ достоверность таких справок проверяют и в медучреждении, справки из которого принесли Медведчук, Косовский и Шуст, сообщили, что эти трое не обращались за помощью. По правилам ВШЭ, такое нарушение должно привести к отчислению студентов.

Однако после того как приказ об отчислении был готов, администратору учебного офиса начали поступать звонки с угрозами. Позже менеджер учебного процесса сообщила, что ей позвонил по телефону проректор вуза.

СМИ отмечает, что даже несмотря на это, украинцам не удалось сдать летнюю сессию: это также является причиной для отчисления, о чем университет сообщил студентам. Но по словам собеседника издания, через некоторое время в учебный офис пришли мужчина и женщина «бандитского вида, в кожанках и со злыми глазами», которые принесли справки о переводе Шуст и Косовского в МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), а также алкоголь и конфеты. Однако Дарье Медведчук в ВШЭ разрешили написать мотивационное письмо и учиться дальше.

"Учится Медведчук все так же, занимая место в конце рейтинга успеваемости учеников факультета", - говорится в материале.

В сентябре Украина обменяла Виктора Медведчука более чем на 200 защитников. Кума Путина подозревают в государственной измене и других уголовных правонарушениях.

В ноябре Медведчука был замечен с женой Оксаной Марченко во временно оккупированной Ялте. Видеоролик, на котором они видны в одном из кафе, опубликовал ряд Telegram-каналов.