«Мы так не работаем». Украина не причастна к убийству Дугиной, это сделала ФСБ — Данилов 23 августа, 09:01 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина непричастна к убийству дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи. По его словам, это работа российских спецслужб.

В эфире 24 канала он сказал, что у Украины «есть более мощные задачи».

«К убийству этой дамы мы не имеем никакого отношения — это работа российских спецслужб», — отметил секретарь СНБО.

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По его словам, ФСБ уже сегодня начинает убирать тех людей, которые выступают с критикой, а Дарья и Александр Дугины критиковали длительность так называемой «спецоперации».

«Там есть внутренние процессы в Российской Федерации — это отдельная ветка со своим взглядом на процессы, которые должны происходить. Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения», — подчеркнул Данилов.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля в Московском области.

22 августа ФСБ обвинила украинские спецслужбы в причастности к убийству Дарьи Дугиной. В ведомстве страны-агрессора утверждают, что в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк и ее 12-летняя дочь София Шабан.



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