Доброго вечора, ми з України. Кто создал слоган национального значения 25 марта, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Диджеи Артем Ткаченко и Максим Мокренко — авторы хита Доброго вечора, ми з України (Фото:Артем Ткаченко)

«Есть треки, которые попадают в Shazam, но этот был не таким». НВ поговорил с музыкантами из Кременчуга, авторами хита Доброго вечора, ми з України, который стал ключевым во время войны.

С диджеями Артемом Ткаченко и Максимом Мокренко НВ связывается по телефону, пока они бегут по улицам родного Кременчуга по своим волонтерским делам. Но поговорить сразу не удается — разговор все время прерывают возгласы прохожих: «О! Доброго вечора, ми з України!»

Видео дня

Популярность Ткаченко и Мокренко давно вышла за пределы Полтавщины: вся страна знает музыкантов под псевдонимами PROBASS и HARDI как авторов вирусного музыкального трека Доброго вечора, ми з України.

Эта фраза стала главным приветствием военного времени — с нее каждый день начинает свое обращение глава Николаевской ОГА Виталий Ким и глава Минобороны Алексей Резников, бойцы ВСУ записывают под нее вдохновляющие видео, пользователи соцсетей делают смешные мемы, а украинские производители печатают культовую фразу на одежде и аксессуарах.

«Какое бы ни было оружие, из окопа тебя может поднять одна песня, — уверен Ткаченко. — Поэтому если этот трек может каким-то образом помогать, он должен это делать».

Совместный проект PROBASS & HARDI кременчугские электронщики запустили три года назад и взяли курс на электронную музыку с национальными элементами — украинские сэмплы, украинский звук, украинские инструменты и гармонию. Именно в этом ключе год назад родилась композиция Доброго вечора, ми з України.

Культовая фраза в записи принадлежит Марку Галаневичу, солисту другой популярной этногруппы ДахаБраха. «Мы искали частицы аудио, которые можно использовать для нашей задумки, — вспоминает Ткаченко. — Поскольку я фанат ДахаБраха, то слушал их интервью на английском, и эта фраза была единственной украиноязычной в нем».

Кременчужане написали известным коллегам и получили их разрешение на использование голоса Галаневича, впоследствии трек стал распространяться по интернету и в конце концов осенью на волне всеобщего интереса кременчугские диджеи смонтировали к нему видео-ролик. Клип стал вирусным в TikTok и собрал более 40 млн упоминаний, а на YouTube — более 3 млн просмотров. В этом же месяце хит вышел на восьмое место в украинском чарте Apple Music .

«Внимание было неожиданным, потому что мы выпустили песню, ни на что особо не рассчитывая, — разводит руками Ткаченко. — Есть треки, которые попадают в Shazam. Но этот был не таким».

О том, что он создал общенациональный слоган, музыкант узнал из новостной ленты в Telegram, когда услышал свой трек на видео-поздравлениях чиновников.

«Первая реакция была „Ого, с ума сойти!“. Раньше я разве что мог мечтать выпустить клип на каком-нибудь М1», — до сих пор удивляется ди-джей.

Авторы хита мечтают после победы лично познакомиться со своим кумиром Виталием Кимом. Но пока что права на трек Ткаченко и Мокренко отдали украинцам: теперь им свободно пользуются политики, спортсмены, кутюрье, популярные певцы и целые телеканалы.

«Если он помогает бодриться, я счастлив, — говорит Ткаченко. — Но это не наши заслуги, это люди так услышали».