Добро пожаловать в пекло. Политтехнолог Сергей Гайдай критикует Тимошенко, Порошенко и Зеленского и прогнозирует будущее Вчера, 20:15 5209 Цей матеріал також доступний українською Новое Время Политтехнолог Сергей Гайдай Новое Время

Известный политтехнолог Сергей Гайдай раскритиковал основных кандидатов в президенты Украины в большом интервью главному редактору НВ Виталию Сычу. Ниже - краткий пересказ того, о чем говорил Гайдай.

Сегодня президентская должность и вся украинская власть - это "жареная сковородка". Такой вход был бы в украинскую власть, я [бы над ним] писал: "Добро пожаловать в пекло". Пекло [лидер партии ВО Батькивщина] Юлия Тимошенко себе уже обеспечила - она дала такие обещания, которые я хотел бы, чтобы она выполнила, но вероятность того, что она это выполнит, небольшая.

Юлия Тимошенко по своим воззрениям социал-демократ, она хочет построить государство, где основное население страны будет любить государство - честное и справедливое - и зависеть от него. А мне это не нравится. Она "левая", а я считаю, что Украина за всю свою историю "левого" наелась. Без радикальных серьезных перемен, о которых я пока от нее не слышал, строя патерналистское государство, вряд ли будет скорость в модернизации страны.

Возможно, "левая" риторика помогает Тимошенко привлечь электорат. И это обеспечила нынешняя власть, потому что это серьезное объединение, когда у тебя огромное количество бедных людей; они любят левые идеи, потому что им говорят: "Придет государство и все тебе сделает".

Я считаю, что не "строитель" должен прийти на этом этапе. За короткий этап должен прийти грамотный и с железными, извините, яйцами демонтажер. А [Тимошенко] пока из всего нашего политикума наиболее соответствует.



[Действующий президент Украины] Петр Порошенко - страшнейший консерватор, причем консерватор воинствующий. Консерватор не только по своим убеждениям, семейным ценностям, но консерватор и по действиям. Я считаю, что он должен уходить хотя бы потому, что он был тем человеком, который ту систему, которую надо было разрушить, о которой Майдан сказал: "Ребята, нам больше так жить нельзя, в этой системе, давайте - ее демонтируйте", - он не то что не занялся ее демонтажем, а активно бегал вокруг этой системы и бил по рукам всех, кто пытался сделать хоть малейший демонтаж. Я осознаю его колоссальную вредность для украинской истории и украинского государственного строительства.

Петр Порошенко - страшнейший консерватор, причем консерватор воинствующий

Что такое "русский мир"? Первое - это сакральность власти, когда тебе говорят: "Кто, если не он? Его Бог избрал, не трогайте его. Все, кто критикует власть - это враги государства, пятая колонна, это нельзя ни в коем случае", - и все это скрепляют священники. Порошенко строит "русский мир".

Нельзя его критиковать - "ты враг, ты рука Кремля и Москвы, Путина". "Кто, если не он?" - и все это скреплено священниками. Так зачем этот маленький "русский мир"? Европа - это другое, это независимость, это чтобы "штекер" не входил в Россию больше, это свобода, технологии, правые идеи, возможность иметь свое мнение, широкая дискуссия, сменяемость власти, отставка несостоявшегося правительства (никакой трагедии, если мы меняем менеджеров). Он это не строит, он строит маленький "русский украинский мир". Зачем мне это?

Фото: Сергей Гайдай via Facebook

Я думаю, что [шоумен Владимир] Зеленский - это пример очень серьезной политической некомпетентности. Когда мне говорят - "честный же парень!", я говорю: "Честный, хороший - да; юморной - да; умный - да, но это все не рождает то, что мне важно, - когда человек приходит в политику, он должен быть компетентен в политике".

Когда ты идешь в политику без видения, потому что ты просто честный человек, - так у нас был такой [бывший президент Виктор] Ющенко - "Ці руки нічого не крали"; у нас такой [лидер партии Гражданская позиция] Анатолий Гриценко, который говорит: "Честных больше". Главное твое достоинство - честность? Прекрасно - я хочу, чтобы ты был моим соседом, другом и собутыльником, но не хочу, чтобы ты стал [президентом].

И неужели Голобородько [персонаж-президент в сериале Слуга народа, которого сыграл Зеленский] так разговаривает? Неужели он журналистам говорит: "Я вам ниче не должен, я токо родителям должен"? Так говорят пацаны на "стрелке": "Шо такое, я вам ниче не обещал, ну-ка, идите отсюда!".

Сегодня президентская должность и вся украинская власть - это "жареная сковородка"

Анатолий Гриценко и [глава партии Объединение Самопомич] Андрей Садовый очень похожи. Я не слышу [от них] цельного видения, мне даже нечего критиковать. У обоих реально очень схожая вещь - "я хороший, поэтому голосуй за меня, я честный, поэтому голосуй за меня".

Я называю "штабной болезнью" то, когда человек вдруг уже "стал президентом" в штабе, а о нем не знают на соседней улице.

Со страной будет все в порядке - мы пережили не то что Януковича, мы действительно пережили такие мощнейшие катастрофы, теряли людей миллионами, но выжили и как страна еще и укрепили себя, если говорить честно. Я обычно привожу такой пример: "Слава Украине!" когда-то слышалось и затихало только в Карпатских горах - сегодня это из Ростовской области слышно, с нашей передовой.

Прямая речь была незначительно отредактирована ради стилистической целостности материала



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