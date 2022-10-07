Носит мины, позирует на сожженной бронетехнике. Дочь Добкина показала его фото в форме ВСУ

7 октября, 12:58
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Добкин приехал в Харьковскую область (Фото:www.instagram.com/dobkinaaalla)

Добкин приехал в Харьковскую область (Фото:www.instagram.com/dobkinaaalla)

Бывший народный депутат Михаил Добкин появился в форме ВСУ в Харьковской области, снимки экс-нардепа опубликовала его дочь Алла Добкина в Telegram.

По фото можно понять, что Добкин прибыл в Боровское, что в Изюмском районе Харьковской области.

«Вы спрашивали, где мой папа… в командировке… в очень короткой… люблю и горжусь!!! Слава Украине и нашей земле», — написала дочь Добкина.

Видео дня

На опубликованых фото и видео видно как бывший депутат носит мины, разговаривает с местными жителями и позирует на сожженной бронетехнике.

В апреле бывшего народного депутата Михаила Добкина посвятили в сан диакона УПЦ МП.

https://www.youtube.com/watch?v=GeAGB32X80k
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьковская область Михаил Добкин Война России против Украины

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