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Спецтема: Выборы президента Украины

До выборов - нет. Зеленский не обнародует декларацию за 2018 год по запросу Чесно

5 апреля, 19:25
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До выборов - нет. Зеленский не обнародует декларацию за 2018 год по запросу Чесно - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

В пресс-службе Зеленского заявили, что он подаст декларацию в пределах сроков, определенных законодательством

В пресс-службе Владимира Зеленского ответили отказом на письмо движения Чесно с призывом обнародовать декларацию этого кандидата в президенты за 2018 год до второго тура выборов.

"Декларация Владимира Зеленского за 2018 год будет представлена в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством", - цитирует Чесно ответ пресс-службы кандидата.

Напомним, 5 апреля движение Чесно призвало Владимира Зеленского обнародовать его декларацию за 2018 год, хотя он не является должностным лицом и, согласно закону, не обязан этого делать.

"Однако мы убеждены, что обнародование такой информации укажет на Вашу готовность к прозрачности и подотчетности перед украинским обществом ... Финансовая прозрачность кандидатов тоже должна быть фактором того, за кого граждане отдают свой голос", - отметили в Чесно.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Согласно результатам ЦИК, шоумен Владимир Зеленский получил 30,24%, действующий глава государства Петр Порошенко - 15,95%, лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,40%.

Во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, выходят Зеленский и Порошенко.

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Спецтема   Выборы президента Украины

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