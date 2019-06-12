До сих пор украинский политический класс обслуживал только сам себя. Интервью Михеила Саакашвили Сегодня, 10:20 Цей матеріал також доступний українською НВ Михеил Саакашвили НВ

Лидер Руху нових сил Михеил Саакашвили в интервью журналисту НВ Ивану Верстюку рассказал о борьбе с олигархами, президенте Зеленском, оптимизме и украинской бюрократии.

— Михаил, как ваши первые ощущения по приезду в Украину? Сейчас очень бурный политический период, в моде борьба за должности. Вы в этом участвуете?

— Нет, конечно, я не участвую. На самом деле, настроение у меня такое же, как и у большинства людей. Есть некоторые надежды. В том числе чувствуется, что в Киеве у людей наконец-то появилась надежда после многих лет, оптимизм. У меня такой оптимизм уже раз четвертый за современную украинскую историю, и хочу, чтобы хотя бы в этот раз он оправдался.

— На ваш взгляд, что в первую очередь нужно сделать новому президенту Владимиру Зеленскому, возможно, его партии Слуга народа, у которой хорошие шансы взять довольно много мандатов в Верховной Раде?

— Первое, надо поменять правоохранителей всех и начать сажать, начать привлекать к уголовной ответственности всех мафиози как на центральном уровне, так и на местном, потому что без этого не начнется большое очищение и строительство. Затем уже выполнять предвыборные обещания. Я думаю, что народ Украины, который дал мандат Зеленскому, желает, чтобы это было полностью смена политического класса, чтобы полностью были новые люди. Но не просто, чтобы новые люди пришли и старых сменили, а чтобы был вообще другой подход. Реально то, что называется Слуга народа, чтобы они реально служили первый раз за всю жизнь народу. До сих пор украинский политический класс обслуживал только сам себя. Сейчас они должны идти навстречу потрясающему народу Украины, пытаться как-то ему облегчить жизнь, и дать понять, что самая главная ценность в этой стране — это люди, а не так называемая элита.

— Сергей Шефир из Администрации президента сказал, что новая власть должна вести диалог с олигархами. Вы в Грузии ставили олигархов на место. Как с ними вести диалог? Это вообще возможно?

— Я думаю, что президент Зеленский должен сделать то, что он обещал в предвыборной кампании, забрать контроль у олигархов и как минимум отдать его журналистам, это очень важно, сделать СМИ независимыми финансово. Потому что при финансировании олигархами они просто могут «вылететь в трубу». И второе — это принять два закона в Украине. Про организованную преступность и олигархов. Что такое закон про организованную преступность — это реально проехаться по бандитам, по угонщикам, по ворам, по «бурштинщикам», по контрабандистам. А с другой стороны по олигархам — это просто убрать украинских олигархов из политики. Второе — дать народу Украины возможность получать налоги от олигархов. Олигархи должны платить налоги. Диалог нужно вести об их отходе от политического влияния, и о том, чтобы они выполняли свои обязательства. И этот диалог называется верховенство закона. Этот диалог называется нести ответственность. Этот диалог называется вернуть народу Украины украденное. Этот диалог называется не считать, что страна принадлежит им, а понять, что страна принадлежит народу. Каждая новая власть, когда начинала вести переговоры с олигархами на условиях олигархов, всегда плохо заканчивала. Поэтому я не хочу, чтобы эта власть плохо заканчивала, поэтому, я думаю, что они должны пойти иным путем.

— Вы уже получили украинский паспорт?

— Да, я получил, но это заняло несколько рабочих дней. Это действительно гораздо дольше, что я получил внутренний паспорт, и мне еще неделю нужно ждать заграничного паспорта. В Грузии это все вместе занимает 10 минут, а, например, есть страны, где можно просто зайти в банкомат и получить там за несколько минут, даже не приходя в государственное ведомство. Поэтому нужно переходить, как говорил президент Зеленский, на страну в смартфоне, где эти вещи можно получить электронной, никуда не заходя, не стоя в длинной очереди, не фотографируясь, как в моем случае, с паспортистами.