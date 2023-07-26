В ближайшие дни Рада продлит военное положение и мобилизацию в Украине еще на три месяца — нардеп 26 июля, 08:58 В Украине длится общая мобилизация (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В ближайшие дни Верховная Рада снова продлит военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Это будет уже восьмое голосование с начала полномасштабного вторжения РФ.

Вероятно, новые сроки действий военного положения будут продлены до 15 ноября.

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До утверждения парламентом указы должен подписать и подать в Раду президент Украины Владимир Зеленский. Затем их одобряет профильный комитет.

На данный момент военное положение и общая мобилизация действуют до 18 августа.

Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация.

Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.



