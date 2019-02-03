Днепровский райсуд запретил называть Александра Петровского "Нариком" Сегодня, 19:27 58 Цей матеріал також доступний українською mbfs.com.ua Днепровский райсуд запретил называть Александра Петровского "Нариком" mbfs.com.ua

Журнал Новое Время опубликовал собственное расследование о влиятельном днепровском бизнесмене Александре Петровском, которого нынешний генпрокурор Юрий Луценко в 2010 году назвал "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик".

Однако, как выяснила журналист НВ Кристина Бердинских, Петровский выиграл несколько судебных процессов – как против самого Луценко, так и против журналистов, - по итогам которых суд запретил называть бизнесмена "Нариком", "руководителем организованной преступной группировки" или "криминальным авторитетом".



К примеру, в августе 2018 года Октябрьский райсуд Днепра вынес такое решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.нет и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким журналистам.

Речь шла о публикациях на портале Цензор.нет и на личных Facebook-страницах ответчиков. В одной из них, в частности, была такая фраза: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена".

В ответ на это Петровский в своем иске заявил, что считает подобные утверждения "безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности".

Он также заявил суду, что "никогда не привлекался к уголовной ответственности не имеет судимостей, никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром"; "никогда не был осужден ни по одной из статьей Уголовного кодекса Украины", и "ни одного уголовного производства в отношении него органами следствия не открыто".

Кроме того, согласно утверждению Петровского, он не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу "Нарик" и "впервые слышит такое странное прозвище, а потому считает, что автор статьи порочит его деловую репутацию и доброе имя".

В итоге днепровский Октябрьский райсуд частично удовлетворил иск Петровского – судья признал "не соответствующими действительности" и "унижающими деловую репутацию", сведения о том, что Петровский известен в криминальных кругах как "Нарик", "руководитель организованной преступной групировки", "криминальный авторитет". Ответчиков обязали выплатить по 2 тыс. грн и опубликовать опровержение.

Еще одно аналогичное решение тот же суд принял и в мае 2018 года, приняв сторону Петровского.

В обоих решениях судьи упоминают о том, что в 2010 году Петровский уже выиграл иск о защите чести и деловой репутации к Юрию Луценко, который также называл его "Нариком" и "криминальным авторитетом".

В свою очереь, главред Цензор.нет Юрий Бутусов впервые услышал от журналиста НВ о том, что, согласно судебному решению, он что‑то должен Петровскому. Ему не приходила повестка в суд, никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов. "Для меня это демонстрация заказного характера правосудия", - сказал Бутусов. И предположил, что тихое судебное решение нужно было Петровскому для того, чтобы избежать проблем в работе с западными банками и иметь "чистую историю".

Читайте полный текст расследования об Александре Петровском в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года