«Абсолютно больные существа». Украина работает над усилением ПВО после удара россиян по Днепру — Зеленский

26 мая, 20:42
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Последствия российского удара по поликлинике в Днепре, 26 мая 2023 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия российского удара по поликлинике в Днепре, 26 мая 2023 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 26 мая, рассказал о последствиях удара российских оккупантов по больнице и ветеринарной клинике в Днепре.

Глава государства напомнил, что в результате вражеского удара погибли два человека, еще более 30 — ранены, в том числе двое детей.

«В течение дня получаю доклады о ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это чисто зверство: российская ракета, баллистика — против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа», — сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы ускорить поставки «большего количества и качества» систем ПВО. Он также отметил, что за неделю Украине удалось добиться значительного прогресса по вопросу современной авиации, которая «станет ключевым компонентом нашей защиты в воздухе».

https://www.youtube.com/embed/6LWTzEXmJpI

В пятницу, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по поликлинике в Днепре. По состоянию на вечер известно о двух погибших и 31 пострадавшем, спасатели продолжают разбирать завалы.

По словам пресс-секретаря Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне могли ударить по Днепру зенитными управляемыми ракетами С-300 или С-400.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки оккупанты нанесли 18 ракетных ударов по Киевской и Днепропетровской областям десятью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 — их уничтожили защитники Украины. Россияне дважды обстреляли Днепр восемью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и нанесли 60 авиаударов, в том числе ударили иранскими дронами-камикадзе Шахед по Мерефе и Изюму Харьковской области, сбросили управляемые авиабомбы на Авдеевку и Нью-Йорк Донецкой области.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Обстрел ПВО Владимир Зеленский Военные преступления РФ Город Днепр Война России против Украины Ракетный удар ПВО Украины ракетный обстрел

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