Депутату от ОПЗЖ Исаенко сообщили о подозрении в попытки завладения земельным участком в Киеве 10 марта, 18:04 Дмитрий Исаенко (Фото:Дмитрий Исаенко / Facebook)

НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва и еще трем лицам о подозрении в попытке завладения земельным участком площадью 8 га в столице.

Как сообщил NV источник в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от запрещенной ОПЗЖ Дмитрие Исаенко.

Также среди подозреваемых по этому делу:

экс-заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Украины — управляющий делами;

бывший директор и работник ГП Государственный строительный комбинат Управления делами аппарата Верховной Рады Украины.

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Двум лицам — экс-руководителю аппарата ВРУ и экс-работнику ГП сообщили о подозрении по ст. 135, ст. 278 УК, поскольку их местонахождение не установлено.

По данным следствия, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагался Госстройкомбинат, чтобы в дальнейшем построить там жилой комплекс. С этой целью он вступил в сговор с работниками ГП и тогдашним заместителем руководителя аппарата ВРУ, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.

Экс-директор ГП вопреки закону и без согласования парламента провел аукцион для заключения инвестиционного договора на застройку земельного участка. В нем победила подконтрольная нардепу-организатору схемы компания. В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили на сумму около 300 млн. грн. В то же время, как установили НАБУ и САП, реальная стоимость участка и имущества составила более 525 млн грн.

Впоследствии подозреваемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината якобы из-за их неисравности, а также сократить работников госпредприятия. Их планам помешал наложенный в августе 2021 года по ходатайству НАБУ и САП арест на земельный участок. Благодаря этому застройку удалось предотвратить.