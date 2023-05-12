СБУ установила прямую связь экс-министра образования времен Януковича с соратником Кадырова 12 мая, 12:55 Дмитрий Табачник подозревается в госизмене (Фото:МОН)

Служба безопнаости Украины установила прямую связь экс-министра образования времен Виктора Януковича Дмитрия Табачника с представителем ФСБ, а также соратником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, появились новые факты преступной деятельности Табачника.

По данным следствия, он находится на прямой связи с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.

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После начала полномасштабного вторжения предатель координировал с представителем российской спецслужбы свою подрывную деятельность против Украины.

Табачник активно участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей. Он также выполнял задачи Москвы по «переформатированию» образовательной и медицинской отраслей под нужды страны-агрессора. Под руководством Табачника большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационной армии РФ.

Экс-министр образования также был уличен в совместной преступной деятельности с Мурадом Саидовым — смотрящим от Кадырова за оккупированной частью Запорожской области. В апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники из складов местного агрохолдинга.

Табачник дополнительно уведомлен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111−2 ( пособничество государству-агрессору);

пособничество государству-агрессору); ст. 438 ( нарушение законов и обычаев войны).

В конце ноября 2022 года Табачнику сообщили о подозрении в госизмене. По данным следствия, он организовывал и координировал деятельность Владимира Сальдо и Евгения Балицкого (руководителей фейковых «администраций», незаконно созданных российскими оккупантами на территории Херсонской и Запорожской областей) «в сфере здравоохранения, образования и подготовки к [фейковым] „референдумам“».

В январе 2023 года СБУ арестовала активы Табачника на более чем $2 млн.

В 2015 году Табачник был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. По данным правоохранителей, он скрывается от следствия во временно оккупированном Крыму.



Табачника также подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.